Как Сергей Лавров е лобирал за премахването на санкциите от семейство Усманови? В редакцията на The Insider попаднали записи от подслушани телефонни разговори между руския външен министър и унгарския му колега Петер Сиярто.

Съдържанието на тези разговори потвърждава, че унгарските власти в Европейския съюз са лобирали за интересите на Кремъл, включително в контекста на отмяната на санкциите срещу Русия и засилването на натиска върху Украйна. Но Лавров е решавал не само политически задачи: някои от неговите обаждания до унгарския министър са били посветени на конкретно користно намерение – опит да се свалят санкциите от семейството на неговия „приятел“, олигарха Алишер Усманов.

В съвместна публикация изданията Frontstory, VSquare, Delfi Estonia и ICJK разкриват „схемата”.

„Нашият общ приятел Алишер“

На 30 август 2024 г., само час след завръщането на министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто в Будапеща от Санкт Петербург, му се обажда руският му колега Сергей Лавров. Лавров заявява, че след визитата Сиярто е бил цитиран във всички руски медии.

„Нещо нередно ли съм казал?“, попитал изплашено Сиярто.

„Не, не, не. Те просто казваха, че се борите прагматично за интересите на своята страна“.

Както веднага станало ясно, единствената причина за обаждането на Лавров била молба - олигархът Алишер Усманов искал да постигне изключването на сестра си Гулбахор Исмаилова от санкционните списъци на ЕС и Сиярто обещал да помогне.

„Чуйте, обаждам ви се по молба на Алишер. Той току-що ме помоли да ви напомня, че се занимавахте с въпроса за неговата сестра“, започнал Лавров.

„А, госпожа Исмаилова", Сиярто веднага разбира за какво става въпрос. "Да, безусловно. Работата е там, че заедно със словаците внасяме в Европейския съюз предложение за изключването ѝ от списъка. Ще го внесем следващата седмица и тъй като започва нов период на преразглеждане, този въпрос ще бъде включен в дневния ред. Ще направим всичко възможно, за да я изключим от списъка“.

„Много благодаря. На него ще му бъде много приятно!“, зарадвал се Лавров.

Исмаилова е една от двете сестри на Усманов. И двете бяха под санкции от страна на Великобритания, САЩ, Украйна и Естония, но втората сестра, Саодат Нарзиева, успя да премахне името си от списъка на ЕС само за пет месеца, до септември 2022 г. Сиярто не подвежда Лавров - Унгария и Словакия на заседанието по въпроса за удължаване на санкциите заявяват, че няма да се съгласят на удължаване, ако от санкционния списък не бъдат извадени редица лица, сред които и Гулбахор Исмаилова. В резултат на това санкциите на ЕС срещу нея бяха свалени през март 2025 г. Вярно е обаче, че веднага след това Естония я включи в своя национален санкционен списък.

Усманов е бил основната, но не единствената тема на този разговор между министрите. И двамата критикували Жозеп Борел - тогавашният върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, когото Лавров нарекъл своето „най-голямо разочарование“, а Сиярто пренебрежително охарактеризирал като „европейския Байдън“. Испанският социалист, отбелязал Лавров, е бил много „по-разумен“, когато е представлявал интересите на Мадрид само като министър на външните работи, преди назначението му в Европейската комисия, където комисарят не може да поставя интересите на родната си страна над интересите на блока като цяло.

Унгарският Ким Филби

Този е само един от примерите за поредица телефонни разговори, в които ръководителят на унгарското външно министерство оказва на руския си колега всякакви услуги. Освен изпълнението на конкретни поставени пред него задачи, Сиярто редовно информирал Лавров за детайли от конфиденциални преговори на европейски дипломати. Например, в същия телефонен разговор с Лавров на 30 август 2024 г., веднага след обсъждането на въпроса за изключването на Исмаилова от списъка на европейските компании, Сиярто разкрил подробности от заседанието на Съвета по външни работи на ЕС, в което участвал предишния ден.

„И беше безумие, когато Ландсбергис каза, че доставяме по 12% от всяка ракета и снаряд“, казал Сиярто на Лавров, визирайки тогавашния министър на външните работи на Литва Габриелюс Ландсбергис, който твърдял, че Русия частично финансира войната си чрез печалби от продажба на газ и петрол на европейски купувачи като Унгария и Словакия. И продължил: „Казах "Приятелю, не си прав, защото европейците имат много по-голям принос… Газ и петрол от Русия купуват не само словаците и ние, но и всички вие, които ги купувате от тях чрез Индия и Казахстан“.

Ландсбергис потвърдил, че Сиярто е цитирал диалог, който действително се е състоял между тях: „Мога да потвърдя, че това е реален обмен на мнения по време на едно от заседанията на Съвета по външни работи. Изглежда, че през цялото това време Путин е имал и все още има къртица на всички официални срещи на европейците и НАТО. Ако искаме да запазим тази практика, би било уместно да се забрани на Унгария да участва във всички тези срещи. Във всяко поколение има свой Ким Филби“.

Струва си да се отбележи, че и Филби, и Сиярто са получили най-високото съветско/руско отличие, което може да получи чужденец – Ордена на дружбата. Орденът на Сиярто е официално присъден от Владимир Путин, но физически му е връчен от Лавров на 30 декември 2021 г.

В друг телефонен разговор Сиярто съобщил на друг високопоставен руски чиновник - заместник-министъра на енергетиката Павел Сорокин, че прави всичко възможно, за да отмени ключов пакет санкции на ЕС, насочен срещу руския „сенчест флот“. Сиярто също така предложил да изключи руски банки, предложени от ЕС за включване в санкционните списъци.

В телефонен разговор със Сорокин на 30 юни 2025 г. Сиярто се оплакал, че ЕС е отказал да му покаже документи, касаещи предложеното въвеждане на санкции срещу компанията „ТуРивърс“ (2Rivers), базирана в Дубай и занимаваща се с търговия с руски петрол. „Защото казват, че не виждат явни унгарски интереси, затова Унгария не може на законно основание да изисква изключването им от списъка“, обяснил Сиярто, след като Сорокин попитал защо Будапеща е била изключена от процеса.

По данни на ЕС компанията „ТуРивърс“, по-рано известна като „Корал Енерджи“ (Coral Energy), е била един от ключовите играчи в продажбата на руски петрол чрез собствен „сенчест флот“ от танкери и в укриването на произхода на суровия петрол от руския държавен енергиен гигант „Роснефт“, който в момента е под санкции на САЩ. След това „ТуРивърс“ продава петрола на цена над установения на международно ниво лимит, осигурявайки на руския ВПК жизненоважни доходи. През декември 2024 г. Великобритания наложи санкции срещу „ТуРивърс“ и нейната мрежа за търговия с петрол.

След съобщението за неуспеха в преговорите с компанията „ТуРивърс“, Сиярто споделил със Сорокин подробности за хода на тогавашните преговори по 18-ия пакет санкции на ЕС. Унгарският външен министър обяснил на руския чиновник, че гласуването все още не е включено в дневния ред поради отлагане, организирано от Унгария и Словакия, докато ЕС не се съгласи „да направи изключение“ за тези страни и „да ни разреши да продължим да купуваме руски газ и петрол“.

Борба със санкциите

Осемнадесетият пакет санкции беше предложен от Европейската комисия на 10 юни 2025 г., но на 23 юни Сиярто публично заяви, че Унгария и Словакия го

блокират. Официално той твърдеше, че това е „в отговор на плановете на Европейския съюз за поетапно прекратяване на импорта на руски енергоносители“. В разговора със Сорокин седмица по-късно обаче Сиярто говорел съвсем различно за реалните действия и цели на Унгария в Брюксел. Сиярто заявил на Сорокин, че се бори срещу целия пакет санкции и се опитва да спаси колкото се може повече руски организации. „Правя всичко възможно това да се повтори. Работата е там, че вече изключих от списъка 72 организации, а те бяха 128. Старая се да продължа, но трябва да кажа, че това е в интерес на Унгария“, казал Сиярто. „Ако те [сътрудниците на Сорокин] могат да ми помогнат да идентифицирам преки и негативни последици за Унгария, ще бъда много благодарен – добавил той, – защото, ако мога да покажа нещо подобно, вие ще ми предоставите съвсем други възможности“.

Това обаждане доказва, че министърът на външните работи на Унгария не само използва аргументи, подготвени от Русия, при опитите за отслабване на санкциите на Европейския съюз по отношение на Русия – той проактивно настоява за получаването им от руски чиновници.

В разговора между Сиярто и Сорокин също е засегната темата за руските банки, попаднали под действието на 18-ия пакет санкции на ЕС. „Споделете с мен имената на тези банки, аз ще мога да проверя дали ги има в списъка или не, ще проверя правните основания и след това ще направя всичко възможно“, казал Сиярто на Сорокин. „Зная, че искат да включат в списъка Санктпетербургската банка, която успях да изключа; те също така искаха да включат и още една банка, свързана с проекта „Пакш“, и нея успях да я изключа“.

След няколко седмици забавяне от страна на Унгария и Словакия, Европейският съюз най-накрая прие 18-ия пакет санкции на 18 юли 2025 г. В този пакет беше включен проектът „ТуРивърс“, което даде тласък на процеса по неговото разформироване. Тези мерки също така нанесоха значителен удар по руския „сенчест флот“ и неговите опити да заобиколи петролните санкции. Остава обаче неясно колко по-голямо влияние биха могли да имат действията на Сиярто без неговите усилия. Дотогава информацията за това, че Сиярто е предал данни на Русия, вече беше станала обществено достояние.

Нито Лавров, нито Сиярто отговориха на молбата за коментар.

Превод от руски: Мила Василева, Агенция „Диалог”

Редактор: Калина Петкова