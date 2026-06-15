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Трусът е предизвикал уплаха сред много жители
Земетресение от 5,3 по Рихтер е регистрирано край полуостров Пелопонес, Южна Гърция, сочат данните в Европейския сеизмологичен център.
Земетресението е станало в 21:17 часа в неделя. Дълбочината на труса е 10 км.
Земетресението е предизвикало уплаха сред много жители и било усетено в голяма част на териториалната единица Месиния, предава БТА, като се позовава на гръцката държавна телевизия ЕРТ. Няма информация за пострадали хора, а властите извършват огледи за евентуални материални щети.
Редактор: Ина Григорова
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