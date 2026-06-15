Земетресение от 5,3 по Рихтер е регистрирано край полуостров Пелопонес, Южна Гърция, сочат данните в Европейския сеизмологичен център.

Земетресението е станало в 21:17 часа в неделя. Дълбочината на труса е 10 км.

Земетресението е предизвикало уплаха сред много жители и било усетено в голяма част на териториалната единица Месиния, предава БТА, като се позовава на гръцката държавна телевизия ЕРТ. Няма информация за пострадали хора, а властите извършват огледи за евентуални материални щети.

Редактор: Ина Григорова