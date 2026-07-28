Мотоциклетист загина при тежка катастрофа на бул. „Левски“ във Варна, съобщи кореспондентът на БТА Мила Едрева.

Сигналът за пътния инцидент е подаден около 15:00 часа. По първоначална информация в произшествието са участвали два леки автомобила и мотоциклет, като вследствие на удара водачът на мотора е починал на място.

Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Снимка: БТА

Двамата шофьори на автомобилите не са пострадали. Направените им тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Снимка: БТА

Заради катастрофата участъкът от булеварда, където е станал инцидентът, е временно затворен за движение. На място има полицейски екипи, които отклоняват автомобилите по обходни маршрути.

Снимка: БТА

Причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се изясняват в рамките на започналото разследване.

Редактор: Цветина Петкова