Снимка: БТА
-
Гумени дюшеци запалиха пожар в софийски парк (ВИДЕО)
-
Васил Терзиев: София покриваше критериите за „Евровизия“, трябва прозрачност за избора на Бургас
-
Около 45 хил. души на ден се очаква да ползват новите станции на метрото
-
Пускат трите нови станции по Линия 3 на софийското метро в петък
-
Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк
-
Пламен Абровски: Няма прехвърляне на африканска чума по свинете извън стопанствата, където е открита
Над 38 000 фенове се очакват на Националния стадион "Васил Левски"
Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между "Левски" и гръцкия отбор АЕК (Атина). Срещата започва в 22 часа на Националния стадион "Васил Левски" като се очакват повече от 38 000 зрители.
Засилени мерки за сигурност преди финала за Купата на България: Ескортират феновете от входовете на София
Заради големия интерес Столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20:00 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни