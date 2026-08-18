Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между "Левски" и гръцкия отбор АЕК (Атина). Срещата започва в 22 часа на Националния стадион "Васил Левски" като се очакват повече от 38 000 зрители.

Засилени мерки за сигурност преди финала за Купата на България: Ескортират феновете от входовете на София

Заради големия интерес Столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20:00 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване.

Редактор: Станимира Шикова