Протест под прозорците на Столична община днес. Организации, защитаващи правата на хората с ограничена подвижност се събират на улица "Московска", за да изразят недоволството си срещу недостъпната за тях градска среда.

Хора с увреждания се събраха на протест пред Столичната община

В мотивите си протестиращите посочват още, че градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора в инвалидни колички.

Редактор: Цветина Петкова