Снимка: БГНЕС
-
„Историите на Мария Йотова“: Човекът, който ни учи да виждаме другите чрез снимките си
-
Васил Терзиев отрече да е обещавал охраната на Витоша на Ивайло Калушев
-
„Темата на NOVA” в аванс: Какви тайни от миналото крие София?
-
DARA стана почетен гражданин на София (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Празникът на столицата: Почитаме Светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София
-
Напрежение в столичен квартал заради планове за строеж на детска градина върху зелена площ
В мотивите си недоволните посочват, че градският транспорт е неподходящо устроен
Протест под прозорците на Столична община днес. Организации, защитаващи правата на хората с ограничена подвижност се събират на улица "Московска", за да изразят недоволството си срещу недостъпната за тях градска среда.
Хора с увреждания се събраха на протест пред Столичната община
В мотивите си протестиращите посочват още, че градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора в инвалидни колички.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни