Протест на хора с увреждания се проведе пред сградата на Столичната община във вторник. Мотото на демонстрацията е „Лична мобилност и право на достоен живот”.

Денят не е избран случайно. От близо три десетилетия 5 май е Международен ден за акции на хората с увреждания.

Исканията на протестиращите са за достъпна градска среда и обществен транспорт за хората с увреждания, ефективно работещ специализиран транспорт, ремонтирани тротоари, както и наличие на таксита за хора в инвалидни колички.

На протеста бяха представители на организации като Съюза на слепите, Съюза на инвалидите, Малките хора и Движение мобилност. При протестиращите слязоха и представители на Столичната община, които разговаряха с тях.

Представители на Столичната община слязоха да разговарят с протестиращите. Оттам им обясниха, че в момента те оперират в рамките на удължен бюджет, което създава предпоставка за невъзможност за правене на кардинални промени. Като данни от местната власт споделиха, че близо 7000 квадратни метра са ремонтираните тротоари от началото на годината, а 23 са специализираните автобуси

„Няма рампи, по които човек самостоятелно да се качи в градския транспорт. Трябва да се моли на шофьора, който пък прави физиономии”, казва Петко.

„В София има 15 000 таксита, но нито едно не е приспособено за хора с колички. Има микробуси, но те да недостатъчно за 20 000 души с увреждания”, обяснява Георги Колев, председател на Съюза на инвалидите в България.

„Очакванията са да сме бързи, но работим при липса на бюджет. Очакваме с бюджета да започнем да работим. Миналата година Общината е отпуснала 2 млн. евро”, обясни заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.