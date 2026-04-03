Жена от Стара Загора е принудена да живее като затворник в собствения си дом. Яна Тенева е в неравностойно положение и липсата на достъпна среда я е поставила в изолация. От апартамента ѝ до външния свят я делят няколко стълби, които обаче са непосилно за преодоляване препятствие. „Слизането ми коства огромни усилия.Изключително трудно е. Живея сама, нямам близки и няма кой да ме подкрепи. Вратата на асансьора е изключително тежка. Едва-едва влиза количката”, казва жената.

Ще успее ли тя да се пребори да бъде монтирана рампа по националната програма за достъпна жилищна среда? От социалното министерство уточниха, че програмата се изпълнява от 2019 г., като за 7 години е осигурена достъпност в 351 сгради - за 529 души с увреждания. Изградени са 428 съоръжения като платформи, подемници, асансьори и рампи.

9 стъпала до свободата: Да помогнем на Яна да излезе от затвора на собствения си дом

Яна също може да кандидатства по програмата, но през последните 6 години така и не успява. „Тази програма е повече от абсурдна. Тя не цели да подобри живота на хората с увреждания, а да каже, че нещо се дава. Това е пълен абсурд”, смята жената.

Тя се опитва да кандидатства по програмата сама. За целта трябва да издири десетки собственици в блока, в който живее. „Има 32 апартамента. Много от тях са празни, някои хора са в чужбина, някои от апартаментите са дадени под наем. Аз не мога да ги намеря”, казва тя.

Успява да събере нужните подписи от съседи, но започва безкрайно обикаляне по институции - община, агенция по вписванията. От срока за кандидатстване остават по-малко от два месеца - време, в което бюрокрацията трябва да бъде преодоляна. Оказва се, че „безплатната“ програма не е съвсем без разходи.

„Сега съм на етап одобряване на чакане на проект. И представете си, аз трябва да заплатя 500 евро за този проект. А това е по безплатна програма. Ако одобрят проекта, тези 500 евро щели да ми ги върнат септември месец. А дотогава?”, пита жената.

В правилата на програмата е предвидено съдействие от институции, ангажирани с осигуряването на достъпна среда. Въпреки това Яна трябва многократно сама да обикаля тези институции. „Това е унизително и цинично и аз не съм единствен случай. Много хора с увреждания не дочакват, умират преди да дойде рампата им. Поставят ни в състояние на затворник в собствения ни дом”, споделя тя.

Рампа към свободата Яна може да постави, ако разполага с 12 хиляди евро - без участие в програми и без да обикаля институции сама с количката си. Тя не разполага с такива средства и продължава своята борба.

„Излизам и се сражавам. Понякога се прибирам със сълзи и на сутринта отново вдигам глава и си казвам: „Абе, трябва да стане!“”, вярва Яна.

