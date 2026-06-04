В нощта срещу 4 юни по стар стил, когато се отбелязва празникът на светите Константин и Елена, в странджанското село Българи се провежда един от най-древните и мистични обреди в България – нестинарството. Ритуалът събира жители и гости от страната и чужбина, за да станат свидетели на ходене боси върху жарава с икони на светиите в ръце.

Под звуците на характерна нестинарска музика участниците изпълняват вековен обред, съхранил се през поколенията. Часове преди самия танц нестинарите подготвят жаравата и се концентрират в пълно мълчание, в очакване на ритуала.

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За 16-а поредна година в обреда участва Горан Стефанов, който споделя, че нестинарството за него е форма на духовна връзка и лична молитва. По думите му моментът на влизане в жаравата е състояние на пълна концентрация, в което мислите изчезват и остава само молитвата.

„Всеки има свой собствен начин да общува с Бог. Това е моят“, казва той. Според него нестинарската традиция е наследство, което трябва да бъде пазено и предавано нататък. Той допълва, че се смята, че „светците избират нестинарите“, а ритуалът е свързан с духовно призвание.

Подготовката за обреда започва в конака, където се съхранява иконата на светците, покрита със специално було. Важна част от ритуала са и нестинарските музикални ритми, които се смятат за ключови за достигане на специфичното духовно състояние, характерно за нестинарите.

Според участниците музиката е неотменна част от обреда и служи като средство за връзка със светците и духовния свят. Ритуалът се предава като традиция, съхранила едни от най-старите пластове на българския фолклор.

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Тази година нестинарските игри в село Българи привличат посетители от различни държави, сред които Гърция, Израел, Нидерландия и Япония. Чуждестранни туристи определят преживяването като уникално и впечатляващо, подчертавайки мистичната атмосфера на ритуала.

Нестинарството е включено в представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. След обредните танци празничните ритуали продължават с шествие до аязмото на светците, а иконите се връщат обратно в храма.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова