България ще има решителен глас в дискусиите за конкурентоспособността на Европа, каза вицепремиерът Атанас Пеканов по време на Green Transition Forum 6.0, който се провежда в Sofia Event Center. Организатори на форума са Dir.bg в сътрудничество с Българо-гръцката търговско-промишлена камара. БТА е сред медийните партньори на форума.

Според Пеканов в някои области Европа все още е водеща сила в световен мащаб. Като пример той посочи фармацевтичната индустрия, отбраната, някои части на енергетиката, изкуствения интелект. "В други сектори обаче не се справя добре и сме загубили своя дял в сравнение с преди 25 - 30 години", каза той.

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Пеканов смята, че един от начините за промяна е мащабирането. "България се намира в центъра на Балканите и това е голям актив за нас, който можем да използваме само в тясно сътрудничество с нашите съседи, за да подобрим своя транспорт, енергетиката и финансовата област", отбеляза вицепремиерът.

Снимка: БТА

Според него енергетиката е едно от липсващите парчета в Европа. Енергийните мрежи имат нужда от допълнително финансиране на европейско равнище. "Така че трябва да има трансгранични инфраструктурни проекти", допълни той.

Атанас Пеканов смята, че в следващия бюджет на Европейския съюз трябва да се защити кохезионната политика, за да има повече ресурси за трансгранични проекти. "Нужно е да сме по-иновативни, да сме по-конкурентоспособни, за да за да осигурим просперитета на европейските граждани", обобщи той.

"Кръговата икономика, климатичните действия и устойчивостта на водните ресурси са стратегически въпроси за икономиката, сигурността, общественото здраве и устойчивостта на европейските общества, а не само част от екологичната политика". Това каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на панел, посветен на кръговата икономика, политиката на сближаване, устойчивите градове и устойчивостта на водите в четвъртия ден на Green Transition Forum 6.0.

Снимка: БТА

Според Карамфилова днешната сложна геополитическа среда поставя Европа и света пред множество предизвикателства, сред които климатичните промени, ограниченият достъп до ресурси, необходимостта от модернизация на инфраструктурите и необходимостта от повишаване на общественото доверие в институциите. Тя подчерта, че българското правителство си поставя за цел адаптация към новите реалности и превръщането на предизвикателствата във възможности чрез екологична политика, която гарантира правото на живот в чиста и здравословна среда, като същевременно създава баланс между устойчивото развитие на бизнеса и опазването на природата.

По думите ѝ успешният зелен преход не може да бъде постигнат чрез противопоставяне между икономиката и околната среда. Бъдещето принадлежи на обществата, които изграждат икономики, основани на ефективното използване на ресурсите, иновациите, кръговите модели и високата екологична отговорност, посочи министърът.

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Карамфилова заяви, че България е определила кръговата икономика като свой дългосрочен приоритет. Страната разглежда кръговостта като важен фактор за постигането на чиста околна среда чрез ограничаване на замърсяването, намаляване на загубата на биоразнообразие и смекчаване на изменението на климата. Според нея кръговата икономика е и ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Министърът отбеляза, че пред страната стоят редица въпроси, свързани с рециклирането на суровини, прехода от управление на отпадъците към управление на ресурсите, осигуряването на достъп до критични суровини и развитието на чистите технологии.

Тя подчерта необходимостта икономическият растеж да се случва паралелно с опазването и възстановяването на природата. Като част от усилията в тази посока Карамфилова посочи стремежа към модерно управление на ресурсите и въвеждането на депозитна система за опаковки, която да бъде справедлива, да обхваща територията на цялата страна и да гарантира висока събираемост, прозрачност и ефективност.

Снимка: БТА

По отношение на климатичните политики министърът заяви, че България поддържа последователна позиция, според която климатичната рамка трябва да съчетава декарбонизацията със запазване и повишаване на конкурентоспособността на икономиката, като се отчитат особеностите на националната икономика и значението на енергоемките отрасли.

Карамфилова акцентира и върху необходимостта от повишаване устойчивостта на водните ресурси чрез по-ефективно управление на водите. По думите ѝ това включва не само по-добро управление на значимите комплексни язовири, но и по-задълбочено интегриране на климатичните политики в плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска от наводнения и разработването на план за управление на засушаването.

Според министъра новата геополитическа обстановка и икономическа реалност изискват нов подход, който да бъде по-интегриран, по-прозрачен, по-експертен и основан на дългосрочна устойчивост.

Сред своите основни приоритети тя посочи откритото управление и отчетността. В тази връзка министерството ще работи за надграждане и свързване на информационните системи и масивите от данни с цел по-голяма прозрачност и по-добра координация между институциите. Ще се насърчава и по-активното участие на заинтересованите страни при разработването и прилагането на екологичните политики, както и предоставянето на навременна, научно обоснована и достоверна информация.

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"Друг ключов приоритет е експертността и професионализмът в администрацията", каза Карамфилова. По думите ѝ опазването на околната среда изисква силен експертен капацитет, независими оценки и устойчиви административни механизми. Тя подчерта необходимостта от укрепване на административния капацитет, прилагане на добри практики и създаване на ясни механизми за контрол и проследяване на екологичните политики.

Карамфилова постави акцент и върху върховенството на закона, което според нея изисква стриктно и последователно прилагане на екологичното законодателство чрез реален, превантивен и ефективен контрол. "Това означава ясни правила, справедливи санкции при нарушения и отговорност както за действия, така и за бездействие", посочи тя.

Министърът заяви, че България има значителен потенциал да бъде сред водещите държави в сферата на чистите технологии, кръговата икономика и ресурсната ефективност. "Това обаче трябва да се основава на партньорство между бизнеса, науката и публичния сектор", отбеляза тя.

Според Карамфилова е важно да бъдат подкрепяни моделите на производство и потребление, които намаляват натиска върху природните ресурси и създават висока добавена стойност. Тя подчерта, че индустрията има ключова роля в този процес и че политиките трябва да осигуряват предвидимост и достатъчно време за бизнеса да прилага новите технологии и най-добрите налични практики. Министърът обърна внимание и на необходимостта от интегриране на екологичните политики във всички сектори – управление на водите, климатична адаптация, опазване на природния капитал, управление на отпадъците, енергетика, индустрия и здравеопазване.

Тя съобщи още, че в управленската програма на кабинета са предвидени конкретни стъпки за облекчаване на административните процедури чрез дигитализация на услугите, създаване на единен инвестиционен портал, възможност за подаване и получаване на разрешителни, лицензи и регистрации по електронен път, както и оптимизация на административните процеси.

В заключение Карамфилова подчерта, че зеленият преход не е еднократен процес, а дългосрочна трансформация, която изисква лидерство, експертност, доверие, ясна визия и политическа воля. "Целта е изграждането на предвидима, справедлива и ефективна екологична политика, която гарантира чиста и здравословна околна среда, създава условия за силна и конкурентоспособна икономика и допринася за възстановяването и опазването на природния капитал в полза на бъдещите поколения", каза още министърът.

Редактор: Станимира Шикова