Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран – десета поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана.

Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници – двама в Йордания и един в Ирак.

Тръмп: Иран "ще си плати" за убийството на всеки американски войник

Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха, че са поразили и два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за десетдневно примирие.

Редактор: Мария Барабашка