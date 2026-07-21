Снимка: Стопкадър
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САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, Техеран изстреля ракети към Йордания
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Ескалация на бойните действия между САЩ и Иран
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Поразени са американски бази и петролни танкери
Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран – десета поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана.
Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници – двама в Йордания и един в Ирак.
Тръмп: Иран "ще си плати" за убийството на всеки американски войник
Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха, че са поразили и два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за десетдневно примирие.Редактор: Мария Барабашка
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