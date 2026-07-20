Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за убийството на всеки американски войник, след като през уикенда няколко американски военнослужещи загинаха при ирански удари, предаде Ройтерс.

През изминалата седмица Вашингтон съобщи за най-много загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам.

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В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения.

Вчера Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе.

Отделно от това, Тръмп заяви, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван, когато посети САЩ.

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Думите на Тръмп вероятно са в отговор на изказването на нюйоркския кмет Зохран Мамдани, който спомена за възможността за арест на израелския премиер по време на неговото посещение за годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк, отбеляза Ройтерс.

Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа в рамките на израелската военна офанзива, започнала като ответна реакция на нападението на палестинската въоръжена групировка "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Редактор: Никола Тунев