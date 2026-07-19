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Размяна на удари доведе до смъртта на американски войници
Двама американски войници са убити от иранска ракета в Йордания. Изчезнал е един от военните, а четирима са ранени. Пентагонът не предоставя никакви подробности за случая.
Обстрелът на американската база в Йордания е част от продължаващата вече седмица ескалация на войната в Иран. В събота иранците за първи път от април атакуваха цели в Саудитска Арабия. През нощта американски самолети и кораби нанесоха удари в Иран. Това е осмата поредна вечер на бомбардировки, откакто Доналд Тръмп обяви, че примирието е прекратено.
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Бойните действия за пореден път затвориха Ормузкия проток. Американският военен флот поднови блокадата на пристанищата на Иран.Редактор: Ивайла Маринова
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