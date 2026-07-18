Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей публикува писмено изявление, в което казва, че САЩ многократно са нарушили ангажиментите по меморандума за разбирателство, което двете страни подписаха в средата на юни, предаде "Ройтерс". Върховният лидер допълва, че подписът на президента на САЩ под това споразумение е „лишен от стойност и е невалиден“. Според Хаменей американските удари по Иран потвърждавали това.

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В изявлението Моджтаба Хаменей добавя, че иранският народ и фронтът на съпротивата ще дадат урок на САЩ, който те няма да забравят. "Сега, когато американският враг се стреми да предизвика война (...), той трябва да знае, че скъпият ирански народ и фронтът на съпротивата могат да му дадат урок, който той няма да забрави“, казва върховният лидер в писменото изявление. „Многократното нарушаване“ на договора, подписан между двете страни на 17 юни с цел прекратяване на огъня, „още веднъж показа на всички, че подписът на американския президент няма стойност“, казва Хаменей.

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Изявлението на върховния лидер беше прочетено от говорител по Иранската държавна телевизия.

По-рано днес иранското правителство обяви, че рамковото споразумение между САЩ и Иран е невалидно заради нарушения от страна на САЩ. Вашингтон и Техеран разменят удари след като прекратяването на огъня между тях се разпадна миналата седмица, отбелязва Ройтерс.

Редактор: Станимира Шикова