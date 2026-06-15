Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство за прекратяване на продължилата близо четири месеца конфронтация, съобщиха високопоставени американски представители в понеделник, като добавиха, че церемонията по подписването ще се състои в петък, а корабният трафик в Ормузкия проток ще започне постепенно да се възстановява.

Документът е подписан от президента Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф, заяви един от американските представители.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

„Ще видите значително увеличение на трафика в Ормузкия пролив, което всъщност вече започва и ще се ускорява бавно с течение на времето“, заяви американският представител, който пожела да остане анонимен. „Вероятно няма да се върнем към нормалното състояние за две седмици, но ще видим значително увеличение на трафика в протока“, уточни той.

САЩ и Иран заявиха, че са се споразумели за условия за прекратяване на войната и отваряне на пролива - новина, която донесе облекчение на пазарите, въпреки че споразумението може да зависи от прекратяването на военните действия в Ливан и отлага преговорите по ядрената програма на Техеран. Въпреки че все още е само рамково споразумение, сделката бележи най-големия пробив към разрешаване на конфликта, който отне живота на хиляди хора и обърка енергийните пазари, откакто започна със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран през февруари.

Редактор: Калина Петкова