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Моджтаба Хаменей добави, че преговорите не означават приемане на позицията на врага
Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви днес, че е дал одобрението си за меморандума за разбирателство, подписан от президентите на Иран - Масуд Пезешкиан, и на САЩ - Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".
Хаменей отбеляза, че го е направил, макар и да е имал някои резерви заради различната си гледна точка, след като е получил уверенията на Пезешкиан и други висши държавници, че правата на Иран и на "Оста на съпротивата" ще бъдат защитени.
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В писмено послание до иранския народ върховният лидер заяви, че президентът Пезешкиан, в качеството си на ръководител на Върховния съвет за национална сигурност, е поел отговорността да гарантира, че споразумението ще защити иранските интереси, и е обещал да не се огъне, ако Вашингтон предяви "извънредни претенции".
Хаменей добави, че бъдещите преговори лице в лице със САЩ няма да означават приемане на "позицията на врага".Редактор: Цветина Петрова
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