Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила.

А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец, след среща с френския президент Еманюел Макрон - обяви, че току-що е подписал документа. "Да, подписан е", каза американският лидер пред репортери: "Подписах го във Версай. Току-що го подписах."

Според "Аксиос" Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Малко по-късно Иран е настоял и двата документа - на персийски и английски език да бъдат подписани от двамата президенти.

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"Споразумението между Иран и Съединените американски щати беше официално подписано от президента точно тук, във Версай. Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир и отварянето на Ормузкия проток без такси", смята френският държавен глава.

Сделката има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване към иранския ядрен въпрос. Междувременно обаче и двете страни заплашиха с подновяване на военните действия. Не е ясно какво ще предприеме Израел. Сделката се състои в "петрол и свободно корабоплаване срещу спиране на огъня и преговори". Ако не бъде постигнато трайно споразумение, Доналд Тръмп вече е заплашил с подновяване на ударите, а Иран също е заплашил с твърди действия.

Меморандумът за разбирателство влиза в сила незабавно и като първа стъпка Иран незабавно ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще отменят морската блокада. Корабоплаването ще е без такси, но това важи само за 60-дневния период на преговори между Вашингтон и Техеран. Главният международен кореспондент на CNN Кристиан Аманпур уточни в анализа си, че за иранския петрол ще има изключения до окончателната договореност, така че да може да се продава.

"По време на войната написах, че Ормузкият проток никога няма да се върне към предишното си състояние и до днес продължавам да поддържам това мнение.

Иран се ангажира да намали концентрацията на своя уран до нива, които не могат да се използват за военни цели. Това ще стане на иранска територия, под надзора експертите от ООН. Преди подписването, Тръмп обясни, че е искал да избегне световна икономическа криза", категоричен е иранският главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че основната му цел е била да предотврати тежки икономически последици за региона. „Единственото нещо, което не исках да видя – не исках да видя икономическа катастрофа. Ако се продължаваше по този път, това можеше да се случи“, подчерта той.

По думите му последните развития са довели и до „коренна промяна по отношение на иранската ракетна програма“.Тръмп коментира и правото на Иран да разполага с балистични ракети, като направи сравнение с други държави в Близкия изток. Според него не бива да се поставят двойни стандарти по темата: „Ако други държави разполагат с такива ракети, е малко несправедливо Иран да няма. Балистичната ракета не е същото, когато става дума за ядрени оръжия, но ако Саудитска Арабия и Катар, и всички те разполагат с такива в относително съотношение, мисля, че е приемливо“, заяви Тръмп.

Въпреки тези коментари на американския президент, Кристиан Аманпур посочва, че в самия документ не се споменава абсолютно нищо за ракетите, нито за прокситата на Иран в Ливан или другаде.

В сделката се посочва, че САЩ и Иран ще зачитат взаимно териториалния си суверенитет и независимост и никога повече няма да се намесват във вътрешните си работи. А това означава, че съдбата на иранския народ остава на заден план, противно на заявеното от САЩ преди войната. Аманпур допълва, че това на практика означава край на заплахите за смяна на режима в Иран и определи точката като голямо разочарование за иранския народ.

Лидерът на демократите в американския Сенат определи сделката като една от най-големите американски катастрофи и обяви, че Тръмп в много отношения просто се е предал пред иранците.

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Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Очаква се и пълно премахване на всички наложени на Иран санкции през последните десетилетия, включително тези на ООН и американските, отбелязва още Кристиан Аманпур.

Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.

"Тази вечер - и това е много добра новина - споразумението между Иран и Съединените американски щати беше официално подписано от президента точно тук, във Версай. Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузкия проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всеки случай това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото обикновено цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа", каза френският президент Еманюел Макрон.

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Подписаният меморандум между САЩ и Иран дава надежда за намаляване на напрежението в Близкия изток, но не бива да бъде приеман като гаранция за траен мир. Това коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS международният анализатор Милен Владимиров и арабистът проф. Владимир Чуков. „Това е най-вероятният сценарий“, каза Чуков по повод опасенията, че страните могат да се върнат към изходна позиция преди изтичането на 60-дневния срок на споразумението. “Вчерашната версия на меморандума се различава коренно от тази, която днес се появи, а ключова остава първата точка, според която Съединените щати и съюзниците им, както и Иран и неговите съюзници, трябва да се въздържат от враждебни действия един срещу друг“, смята арабистът.

Според Владимиров картината не трябва да е твърде оптимиситична. “Това е много добра крачка напред, но меморандумът дори не е договор, а документ, с който двете страни се разбират, че започват да си говорят“, подчерта той. Според анализатора цената на евентуална нова ескалация е станала твърде висока и именно това е принудило страните да направят „стратегическа пауза“. „Ще има много интензивни преговори, ще има прекъсвания“, прогнозира той.

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