Първите преговори между САЩ и Иран са планирани за петък в планинския курорт Бюргенщок в Швейцария, след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, съобщи в четвъртък швейцарското правителство.

„Към момента планът все още предвижда САЩ и Иран, заедно с посредниците Пакистан и Катар и другите участващи държави, да се срещнат утре в Бюргенщок за първоначални преговори относно прилагането на споразумението. Към момента няма допълнителна информация относно графика и подробностите за тази среща“, се посочва в изявление на швейцарското външно министерство.

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Пакистанският министър-председател заяви, че страната му, заедно със други посредник Катар, ще бъде домакин на официалната церемония, насрочена за петък в Швейцария, „за да отбележи това знаково събитие и да даде старт на преговорите на техническо ниво“.