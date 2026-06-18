Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила.

А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец, след среща с френския президент Еманюел Макрон - обяви, че току-що е подписал документа. "Да, подписан е", каза американският лидер пред репортери. "Подписах го във Версай. Току-що го подписах."

Според "Аксиос" Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници.

Тръмп защити споразумението с Иран с довода, че не би искал да се стигне до икономическа катастрофа

Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.

"Тази вечер - и това е много добра новина - споразумението между Иран и Съединените американски щати беше официално подписано от президента точно тук, във Версай. Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузкия проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всеки случай това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото обикновено цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа", каза френският президент Еманюел Макрон.

САЩ публикуваха 14-точковото споразумение за мир с Иран

ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова