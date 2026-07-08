Държавната агенция за закрила на детето, лекари и спортни звезди с апел към децата преди лятната ваканция: да се забавляват, но да не рискуват здравето и живота си, като решат да пробват опасни вещества.

Един от основните партньори на кампанията е Военномедицинска академия. Включиха се и "Пирогов" и редица областни болници. Към момента са обхванати над 6000 деца в различни градове на страната. Кампанията протича с различни събития и инициативи, като е подкрепена и от едни от най-изявените ни спортисти.

Повече за инициативата разказа в ефира на NOVA NEWS д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

ВМА и Агенцията за закрила на детето с кампания за опасността от дрогата

„Заедно с помощта на лекарите успяхме да разкажем на тези деца каква е вредата при употребата на опасни вещества - било то вейпове, райски газ или синтетична дрога. Набрахме доста инерция, която ни даде възможност летните месеци да продължим да работим в тази посока и децата да бъдат ясно информирани какви са вредите”, каза Иванова. Тя посочи, че лятото е изключително важен период, тъй като децата са във ваканция, имат много свободно време и непрекъснато общуват помежду си.

„Националната телефонна линия 116 111 е напълно безплатна на територията на цялата страна и е достъпна 24 часа седмично. Към тази линия успяхме да разработим и чат приложение. Обаждат се възрастни, както и деца - от една страна да получат съвет, от друга да подадат сигнал за дете в риск. На линията работят консултанти, които са непрекъснато на телефона и винаги могат да дадат най-добрия съвет”, допълни тя.

„Разработихме и мобилно приложение. С него се опитваме да бъдем още по-близо до децата. Чрез телефона си, когато те са свидетели на инцидент с деца, веднага могат да подадат сигнал”, заяви още Иванова.

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Редактор: Цветина Петрова