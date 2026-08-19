Властта има намерение в Конституцията да се запише гаранция за правото ни да се разплащаме в брой. Това става ясно от управленската програма на кабинета „Радев”.

Има ли някакъв реален практически смисъл в това или е популистка дъвка? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” журналистът от вестник „Капитал” Николай Стоянов и финансовият анализатор Деян Василев.

„Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората. Това не започва от управляващите, а по-скоро от по-националистически формации – не само в България, а и в целия Европейски съюз”, смята Николай Стоянов.

„Дискутира се въвеждане на дигитално евро, което веднага лесно се преобразува в наратива: „Ами щом въвеждат дигиталното евро, скоро ще ни отнемат хартиеното. Затова в няколко страни наистина беше въведен подобен текст в конституциите”, коментира Стоянов.

Дигиталното евро няма да замени парите в брой, увери евродепутат

Той припомни, че в момента тече изборът на новия дизайн на бъдещите евробанкноти. Стоянов подчерта, че всички институции в Европа заявяват, че нямат никакво намерение да прекратяват употребата на парите в брой. „Това е гарантирано до голяма степен в Договора за Европейския съюз, който доста трудно се променя, за разлика от българската Конституция. Там е нужно всички страни да го одобрят, така че не е чак толкова лесно”, каза Николай Стоянов.

Деян Василев пък коментира, че не е роля на Конституцията да урежда този въпрос.

„Все едно да вкараме в Конституцията, че слънцето трябва да изгрява от изток. Толкова е безполезен този параграф”, каза Василев.

Относно дигиталното евро той посочи, че в САЩ вече има законодателство за въвеждане на стейбълкойни, базирани в долари. Китай също въвежда свои стейбълкойни, базирани на юана.

„Ако ние не вървим към въвеждане на дигиталното евро, Европа ще е стратегически уязвима. Хибридната пропаганда търси да всява страхове срещу еврозоната”, коментира Василев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова