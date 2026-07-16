"Българското правителство води различна външна политика пред вътрешната публика и пред европейските партньори". Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS. По думите му по темата за войната в Украйна кабинетът отправя различни послания в страната и пред институциите на Европейския съюз и НАТО.

„В Брюксел България подкрепя целия пакет санкции. Това е позицията на българското правителство“, каза евродепутатът. Той коментира и решението част от имената да отпаднат от санкционния списък, като подчерта, че страната ни се е присъединила към позицията на други държави членки, а не е наложила самостоятелно промени.

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Евродепутатът засегна и темата за дигиталното евро. „Доста сме далеч от въвеждането на дигиталното евро. В момента приемаме законодателство, което ще даде възможност на Европейската централна банка, ако и когато реши, да въведе този платежен инструмент“, посочи той.

По думите му целта е Европейският съюз да разполага със собствена система за цифрови разплащания, вместо да разчита на платежни инструменти на компании извън Европа. „Това ще гарантира по-висока сигурност на плащанията и по-добра защита срещу кибератаки“, каза Радев.

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Евродепутатът категорично отхвърли опасенията, че дигиталното евро ще замени наличните пари. „По никакъв начин няма да бъдат застрашени плащанията в брой. Дигиталното евро ще бъде трета възможност за плащане – наред с плащането в брой и банковите преводи. Който желае, ще може да го използва“, подчерта той.

Според Радев предстоят преговори между Европейския парламент и държавите членки, след които ще стане ясно окончателното съдържание на законодателството.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева