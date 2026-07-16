България и още осем държави от Югоизточна Европа подписаха заедно с Украйна Киевската декларация. С документа държавите заявиха обща позиция срещу руската агресия. А в точка 7 от него става дума и за Коалицията на желаещите, в която премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма място. Последва вълна от политически реакции у нас.

Външната политика на правителството беше силно критикувана в кулоарите на парламента. Декларацията, подписана вчера в Киев от външния министър, осъжда атаките на Русия срещу територията на Украйна и действията ѝ в Черно море. Приоритет за европейските държави остава укрепването на системата за въздушна отбрана на Украйна.

Текстът, който предизвика най-много коментари у нас, подчертава важността на Коалицията на желаещите, като държавите, подписали декларацията, изразяват готовност да засилят участието си в нейната работа. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че България води непоследователна външна политика. Според парламентарната група на "Прогресивна България", за първи път страната ни демонстрира гръбнак.

Ден след позицията на премиера, че мястото на България не е в Коалицията на желаещите, в Киев външният министър подписа Декларация, която признава важността на Коалицията и помощта за Украйна за прекратяване на конфликта с Русия.

България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

"България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външния министър. По отношение на коалицията на желаещите и военните средства, вече премиерът каза, че нямаме възможност за такъв тип помощ", коментира Петър Витанов от "Прогресивна България".

В ефира на "Здравей, България" депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев видя "доста пожелателен характер в Декларацията". Опозицията обаче видя опасност за имиджа на България в разминаването между изявленията и действията на кабинета.

"Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите, този, който ни извади от Коалицията на желаещите и каза, че България няма своето място в нея, защото тя не подкрепя философията, ролята и политиката на тази коалиция. Или на Румен Радев и неговото правителство - проевропейско, което чрез Киевската декларация призовава за засилване на санкциите, засилване на натиска, признава ролята на Коалицията на желаещите като инструмент, който може да постигне траен и устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само независима, суверенна и сигурна Украйна може да бъде гарант за сигурността на цяла Европа", коментира Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

"Дори и вътре да не пише изрично дайте да дадем, в крайна сметка тя ни натоварва с някакво становище, мнение, подплатено със съответната държавна стойност. Тази тежка политическа шизофрения, прерастнала вече в международната такава, застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница", посочи той.

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"В Париж Румен Радев казва, че България няма място в Коалицията на желаещите. Вчера външният министър подписва декларация, в която казва точно обратното. Квантовото и хаотично поведение на българското правителство вреди изключително много на българския интерес и на доверието на нашите партньори", коментира Ивайло Мирчев от "Демократична България".

"В момент, в който Европа е заплашена от Русия, в момент, в който в България няма противовъздушна отбрана или тя е много слаба, нямаме радари, България не се включва в общата европейска противоракетна отбрана, не се включва в инициативите, обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украйна, да бъдем част от Коалицията на желаещите, но едновременно с това, за пред хората, за пред чужденците, министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел - да се използва, да се експлоатира русофилският вот за президентските избори", заяви Мирчев.

"Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното. На 14 юли нашият премиер, бих казал, изненада Европа, като каза, че се оттегляме от предварително поетия ангажимент, че ще участваме в Коалицията на желаещите. Вчера външният министър подписа декларация, в която ние не само признаваме ролята на тази коалиция, но и казваме, че ще положим усилия тя да бъде подкрепена и да бъде засилено нейното действие", заяви Николай Денков от "Продължаваме промяната".

"И понеже премиерът Радев, виждаме, че много харесва кадрите на „Има такъв народ“ и ги назначава в своя кабинет, нека да припомня първия девиз, с който дойде „Има такъв народ“. Първият девиз беше: „Няма такава държава“. Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното", коментира още Денков.

Според "Възраждане" кабинетът Радев следва дългогодишната външна политика на страната, която определи като "слугинаж". "Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България - друго, а пък в Киев, Украйна - трето, както виждаме", заяви Костадин Костадинов.

"Радев говори това, което избирателите му искат да чуят. Грижи се то да бъде отразено достатъчно добре в медиите. След което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна, с продължаваща военна, финансова и всякаква друга помощ за Украйна, няма да бъде толкова добре артикулирана в медиите и хората ще останат заблудени. С други думи - елементарно лъготене", добави той.

"Ние по принцип нямаме добър образ в международната общност, без значение дали говорим за нашите партньори или за държавите, които нямат добри отношения с нас. За съжаление, през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слугинаж", категоричен е Костадинов.