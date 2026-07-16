Депутатите разглеждат на първо четенe различни предложения на промени в Изборния кодекс. Това е 29-ата промяна на правилата за гласуване от 2014 година. От „Прогресивна България“ искат 100% машинно гласуване, отпадане на избирателен район „Чужбина“ и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Почти същите са предложенията на „Демократична България”.

“Продължаваме Промяната” е “за” връщане на машинното гласуване и район “Чужбина”.



От ДПС са предложили два законопроекта. Те настояват да се премахне изискването за уседналост при местни и европейски избори, както и да отпадне езиковото ограничение кампаниите да се водят само на български език.

Депутатите от правната комисия приеха промени в Изборния кодекс



“Възраждане” иска премахване на номерата пред партиите и коалициите в бюлетините, а целта е намаляване на контролирания вот. От “Продължаваме промяната” са “за” връщане на машинното гласуване, но и за запазване на район “Чужбина”.

Управляващите мотивираха предложенията си и подчертаха, че има нужда от цялостна ревизия на изборните правила.

"Ключовите ни предложения са възстановяване на машинното гласуване в неговия първообраз от 2021 година. Данните на ЦИК показват, че над половината от избирателите са гласували с машина", заяви Янка Тянкова, "Прогресивна България".

По думите ѝ политическата формация предлага отпадне ограничението за държавите извън ЕС, което е дискриминационно. "Предлагаме също да отпадне и район „Чужбина“, изтъкна депутатът.

ГЕРБ обаче критикуваха предложенията на партията на Румен Радев. "Вашите законопроекти противоречат на Венецианската конвенция. Промените на ПБ ограничават алтернативния избор на българските граждани", изтъкна Стефан Арсов, ГЕРБ- СДС.

Голяма част от идеите на ПП и ДБ обаче съвпаднаха с тези на управляващите.

"Изцяло да се възстанови машинното гласуване и, на второ място, да отпадне ограничението за секциите извън ЕС", подчерта Надежда Йорданова, "Демократична България".

"Искаме възстановяване на машинното гласуване с отчитане на протокола от машината", заяви Стoю Стоев, "Продължаваме Промяната".

С два законопроекта ДПС поискаха премахване на уседналостта и агитация на език, различен от българския.

"Законопроектът предлага да се отмени ограничението за образуване на секции в чужбина и извън държавите в ЕС и дипломатическите представителства. Смятаме, че това ограничение доведе до отнемане на правото на глас на стотици български граждани", изтъкна Хамид Хамид, ДПС

„Възраждане“ настояха за 100 процента машинен вот и отпадане на номерата от бюлетините.

"Предлагаме машинно гласуване във всички секции. Считаме, че оставането на хартията в по-малките секции не е добра идея, защото така ще остане възможността за машинации и манипулации", категоричен е Петър Петров, „Възраждане“.