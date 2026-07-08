Депутатите от правната парламентарна комисия приеха предложенията на „Прогресивна България“ за промяна на Изборния кодекс. Подкрепа получиха и текстовете на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които засягат главно машинния вот.

Зелена светлина получи и законопроектът на ДПС, който припокрива и предложенията на „Прогресивна България“ за отпадане на ограничението на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.

Две теми предизвикаха спор между отделните парламентарни групи в правната комисия. Едната от тях беше отпадането на смесеното гласуване. Другата гореща тема стана предложението на „Прогресивна България“ машините за гласуване да се сертифицират и от МВР.

Отварянето на Избирателния кодекс се случва за 28-и път от неговото създаване през 2014 година. В парламента са внесени 6 предложения за промени от пет партии.

Вчера от „Прогресивна България“ поискаха машинно гласуване извън секциите с под 300 избиратели, отпадане на избирателен район „Чужбина“ и отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Почти същите са предложенията на „Демократична България“.

От управляващата партия предлагат още завишаване на глобите за оповестяване на данните от екзитполовете по време на изборния ден. Също така социалните мрежи и личните блогове да бъдат приравнени към медиите, така че да се предотврати оповестяването на социологически проучвания преди края на изборния ден.

ДПС имат два законопроекта - те предлагат вече да няма изискване за уседналост при местни и европейски избори. И още - да отпадне езиковото ограничение кампаниите да се водят само на български език.

И „Продължаваме промяната“ са „за“ връщане на машинното гласуване и район „Чужбина“. От партията искат и дигитализиране на избирателните списъци и скенери за лични карти.

„Възраждане“ искат и премахване на номерата пред партиите и коалициите в бюлетините с цел намаляване на контролирания вот.

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От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите за поредната реформа в изборните правила.

„Това, което ние сме направили като анализ полазва, че 50 процента от българското население гласува с машина и 50 процента от остатъка от населението гласува на хартия. Кое налага отварянето на Изборния кодекс в момента при положение, че имаме препоръки на Венецианската комсиия“, коментира Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС.

ПП и ДБ обясниха своите идеи за промени в кодекса.

„Машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори, и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз“, посочи Надежда Йорданова от „Демократична България“.

„Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на МИР „Чужбина“ с четири мандата. Третото предложение, което правим, е да се дигитализират избирателните списъци“, заяви Стою Стоев от „Продължаваме промяната“.

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ДПС също предлагат да се премахне ограничението за секциите извън ЕС, но изразиха особено мнение за машинния вот. „Подкрепяме въвеждането на машини и винаги сме го подкрепяли, но машини, които работят в Съединените американски щати, не устройства, предназначени за кражба на вот. Още повече, че виждаме предложения, където сертифицирането се възлага на МВР. Това е абсурд“, каза Хамид Хамид.

„Възраждане“ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на ПБ. „Ние няма да подкрепим, оставането в по-малките секции - до 300 избиратели, на хартиено гласуване. В страни от това, ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция“, каза Петър Петров.

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Вносителите от ПБ защитиха предложенията си и обявиха - това е само началото на реформите в изборните правила.

„Да се разпечатват съответни контролни разписки, с които да се удостоверява вотът и съпоставянето между машинното гласуване и разписките, според мен, е най-надеждната гаранция, че няма да има манипулиране на вота. Да се засили контролът върху предварителната проверка на качеството на машините, като се включи и Министерството на вътрешните работи. Веднага след президентските избори отваряме отново Изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези“, каза Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

Коментар дойде и от вътрешния министър. Според Демерджиев манипулираните гласове и невалидните бюлетини са много по-малко при гласуване с машина. И увери - сертифицирането на машините от страна на МВР ще гарантира пълноценна проверка.