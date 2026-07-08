Бебе на 2 месеца е починало в сряда сутринта в болницата в Карлово, научи NOVA.

По информация на родителите те завели детето на преглед, но лекарите в Спешното отделение им казали, че бебето има само хрема и състоянието му не налага спешна помощ.

Часове по-късно състоянието на пеленачето се влошило. Близките му отново го завели в болницата, където в крайна сметка било прието за лечение. Медиците обаче не успели да се преборят за живота му.

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От Детското отделение на болницата уточниха, че бебето не е било хоспитализирано при тях, а проверките по случая продължават. Образувано е досъдебно производство. Точните причини за смъртта трябва да станат ясни след извършването на назначената аутопсия.