Правителствената програма в сектор „Правосъдие” обхваща доста детайли по критично важни теми. А това са въпроси, които са последици от невъзможността за избиране на нов Висш съдебен съвет и на Инспекторат към ВСС. Това каза ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов в ефира на „Твоят ден”.

По негови думи има решение на съда на ЕС, който въведе принцип, че мандатността е по-важна от това, на което отдаваше значение Конституционния съд – непрекъсваемостта на функциите на тези органи. Как ще се случат промените зависи не само от едноличното усилие на властта, а и от юристите, академичната общност и цялото съсловие, подчерта Брегов.

Програмата на правителството предвижда децентрализирана прокуратура и прозрачна кадрова политика в сектор "Правосъдие"

Експертът подчерта, че "идеите за Закона за съдебната власт засягат и много други болезнени принципи, свързани с командироването на съдии, прокурори и следователи, което е незаслужена привилегия за част от хората в системата".

Брегов каза, че има важни проблеми, свързани със „съдебната карта”, т.е. териториалното разположение на съда и прокуратурата. „В една част има от системата има ниска натовареност, а в друга – свръхнатовареност”, допълни експерт.

По отношение на конституционната промяна за избора на ВСС преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев посочи, че тя е била крайно наложителна. Затова той адмирира подобно решение, но отбеляза, че остава да бъдат спазени и сроковете. Според него през ноември е възможно да има нов ВСС, а изборът на членове не е достатъчно сериозна промяна - необходимо е въпросните хора да оправдаят доверието и да покажат високи професионални и морални качества.

По думите на Орманджиев програмата на правителството в сектор „Правосъдие” е амбициозна.

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Редактор: Цветина Петрова