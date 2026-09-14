През септември две улици в район „Оборище“ ще бъдат освободени от автомобили и превърнати в пространства за игра, движение и общуване като част от инициативата „Училищна улица“ на „Карта на София за деца“.

Инициативата ще започне на 23 септември от ул. „Стара планина“, в участъка между ул. „11-ти август“ и ул. „Париж“, пред 1. СУ „Пенчо П. Славейков“.

На 29 септември ще бъде затворена за движение и ул. „Султан тепе“, в участъка между ул. „Проф. Джовани Горини“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пред 129. ОУ „Антим I“.

Районите ще бъдат освободени от автомобили от 9:00 до 20:00 ч. и ще предложат възможност за различни активности за деца, родители и жители на квартала – игри, спорт, колоездене и творчески занимания.

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През септември 2025 г. първата „Училищна улица“ в район „Оборище“ показа, че подобна промяна среща интерес сред училищната общност. Тази година инициативата се разширява с второ училище и нови активности.

„Училищна улица“ се организира от „Карта на София за деца“ и район „Оборище“, с участието на организации, работещи за по-безопасна и дружелюбна градска среда.

„Училищна улица“ – 1. СУ „Пенчо П. Славейков“

– 23 септември 2026 г.

– 9:00–20:00 ч.

– ул. „Стара планина“, между ул. „11-ти август“ и ул. „Париж“

„Училищна улица“ – 129. ОУ „Антим I“

– 29 септември 2026 г.

– 9:00–20:00 ч.

– ул. „Султан тепе“, между ул. „Проф. Джовани Горини“ и

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

Редактор: Габриела Павлова