Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман.

Министърът на външните работи на Бадр ал Бусаиди заяви, че планираната да се проведе в понеделник среща е била отложена „в интерес на консенсуса“.

„Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион“, написа той в X. Но не обяви нова дата, нито уточни причината за отлагането.

Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Ал Бусаиди и иранският външен министър Абас Арагчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите.

Иран и Оман постигнаха договорка, но Ормузкият проток остава затворен

Техеран и Мускат преговарят от седмици за механизъм за регулиране на корабния трафик през протока, ключов воден път за световната търговия с петрол, газ и торове. За иранското ръководство Ормузкият проток се превърна във важно средство за оказване на влияние в конфликта му със Съединените щати.

Малко след избухването на войната в края на февруари Иран до голяма степен блокира трафика през протока, използвайки заплахи и атаки срещу кораби. Преди конфликта протокът беше отворен за корабоплаване. Американският флот, от своя страна, наложи морска блокада на иранските пристанища.

Иран изисква отстъпки от правителството на САЩ в съответствие с договорените в рамково споразумение през юни. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да окаже натиск върху Иран чрез „икономическа война“.

Редактор: Габриела Павлова