Руският президент Владимир Путин е заявил в телефонен разговор на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че Москва е готова да помогне в усилията за посредничество в близкоизточната война, съобщиха иранските държавни медии, като се има предвид, че продължаващият месеци конфликт е в патова ситуация.

Русия и Иран значително задълбочиха военните и търговските си връзки след нахлуването на Москва в Украйна, като станаха все по-зависими една от друга. Руският лидер и Пезешкиан в разговора си отбелязаха „положителната и разширяваща се траектория на отношенията“ между двете страни, подчертавайки необходимостта от по-нататъшно задълбочаване на връзките. Путин се е позовал на усилията на някои страни да посредничат и да помогнат за намаляване на напрежението, като посочи, че Русия ги подкрепя. Руският президент заяви, че Иран може да бъде уверен, че Москва също е готова да играе роля и да окаже помощ в това отношение.

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Руският външен министър Сергей Лавров миналия месец заяви в реч пред ООН, че Москва е готова да помогне за стабилизиране на ситуацията в Ормузкия проток и по-широкия регион на Персийския залив, докато войната продължава.

Редактор: Цветина Петрова