Русия би била заинтересована от потенциални тристранни разговори между президентите на Русия – Владимир Путин, на САЩ – Доналд Тръмп, и на Китай – Си Цзинпин, в кулоарите на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай, каза днес съветникът на Кремъл по външната политика Дмитрий Ушаков. Срещата на АТИС е предвидено да се състои на 18 и 19 ноември.

Ушаков поясни, че идеята остава на ранна фаза и че никакви практически подробности все още не са договорени. Той посочи, че Китай, като домакин, ще изпрати дневния ред на форума и може би ще се открие възможност за тристранна среща.

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"Тази идея витае във въздуха. За нея знаят всички, най-вече журналистите, но и ние знаем за това", отговори Ушаков с усмивка на въпрос относно изгледите за подобна среща.

"Предполага се, че в дневния ред ще има специални прозорци за двустранни срещи и, вероятно, и за тристранни. Но все още не се обсъжда как това ще стане на практика", каза съветникът на руския президент. Според Ушаков тристранните разговори зависят от Тръмп.

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"Ако Тръмп потвърди участие, а засега по моя информация стопроцентово потвърждение няма, от това ще зависи и дали тази среща е възможна в тристранен формат. Като инициатор, разбира се, ще се изяви домакинът на форума", отбеляза Ушаков, визирайки китайския лидер Си Цзинпин.

Съветникът обяви, че двустранна среща Путин – Си на АТИС вече е договорена. "Постигната е договореност – нашият лидер ще се срещне с председателя на Китайската народна република. Това е сигурно", каза Ушаков,

Редактор: Никола Тунев