Върховният касационен съд на Турция реши, че мъж, който се е отказал от брак в самия ден на сватбата си с аргумента, че „се страхува от брачния живот“, е нарушил личните права на своята годеница и ѝ дължи обезщетение за нанесени морални вреди.

Решението се отнася до случай от юли 2020 г. в Истанбул, когато в навечерието на насрочената сватба, по време на традиционния обичай „нощ на къната“ (къносване), между близките на младоженците възникнал спор, свързан със символичното поставяне на златна монета в дланта на младоженеца.

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На следващата сутрин, докато семейството на булката правело последните си приготовления за празненството, мъжът се обадил по телефона и съобщил, че е загубил решителност, като заявил: „Страхувам се от брака, няма да мога да се справя“, след което не се появил на сватбата.

След разтурването на годежа, мъжът пръв завел съдебен иск за връщане на дарените предварително бижута и подаръци, а бившата му годеница също подала насрещен иск за материални и морални щети.

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След поредица от двустранни обжалвания Върховният съд е отхвърлил претенциите на мъжа и е потвърдил, че с поведението си в сватбения ден той е нанесъл неоправданa травма върху достойнството и личните права на жената, което според член 121 от турския Граждански кодекс е основание за присъждане на морално обезщетение.

Гражданската колегия на Върховния съд е отменила решението на по-долна инстанция, с което бе отхвърлен искът на жената за неимуществени вреди, и е разпоредила да бъде определен справедлив размер на обезщетението, допълва агенцията. Размерът на обезщетението не се уточнява.

Редактор: Никола Тунев