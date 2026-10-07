България трябва да отстоява своето място на международната сцена, както и правото си на сигурност и безопасен регион. Това заяви в ефира на „Пресечна точка“ Георг Георгиев по отношение на атаките по два търговски кораба в Черно море. Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър изрази тревога за приближаването на руската агресия до българската територия.

По думите му България трябва да назове ясно източника на заплахата. „Имаме потопен кораб с изчезнали десетки хора, втори атакуван, а ние продължаваме да не желаем да назовем откъде идва опасността. А това е първата стъпка за справяне с проблемите“, коментира той.

Според него е нелогично да се допуска, че Украйна умишлено би атакувала собствените си кораби и товари. „Това е нелепо дори да се допуска като възможност, още повече, че от снощи знаем, че разговори между българските власти и украинските им колеги на ниво министерства на отбраната, специални служби, разузнавания и военноморски сили текат. Това беше анонсирано от президента Зеленски. И се казва, че заедно те са верифицирали, че става въпрос за комбинирана руска атака“, зааяви Георгиев.

„Нямаме нищо против да се запази хладнокръвие, но нашите страхове са, че се подценява не само моментната заплаха, но и потенциалната такава“, добави депутатът от ГЕРБ.

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Според бившия военен министър Ангел Найденов става въпрос за комбинирани атаки с морски и въздушни дронове, които са руски. „Правя заключението си на базата на разсъждения, свързани с маршрута и товара на корабите, както и с анализа на това, което се случва в Черно море“, посочи Найденов в студиото на предваневто.

„Ако за България това е прецедент, тъй като е първата регистрирана атака във водите на изключителната икономическа зона, то отдавна Черно море е арена на бойни действия. Само за последната година са атакувани 45 кораба на неутрални държави или плаващи под флага на трети държави“, коментира той.

Според него обаче правителството не подценява заплахата. „Достатъчно е да се спомене, че незабавно след информацията за атаките е проведено заседание на Съвета по сигурността, на което основните въпроси са свързани именно с рисковете, оценката на ситуацията и разпореждането за предприемане на определени действия“, подчерта бившият министър на отбраната.

Той отбеляза действията на българските морски власти по отношение на търсенето и спасяването. „Но, разбира се, не само морските власти, а и флотът, Военновъздушните сили и силите на „Гранична полиция“. Макар и с известни опасения, беше свикан Консултативният съвет по национална сигурност от президента Илияна Йотова“, заяви Найденов.

Що се отнася до маршрута, по който са се движили корабите, бившият военен министър посочи, че той се намира на 70 морски мили, или около 130-140 километра, от българския бряг. По думите му това са обичайни търговски маршрути.

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Редактор: Ивета Костадинова