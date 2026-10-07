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Официалното начало на операцията беше дадено с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна
Военни кораби на България, Румъния и Турция се събират в обща мисия в Черно море. Активирането на противоминната военноморска група започва днес и ще продължи до 18 октомври.
Официалното начало на операцията беше дадено с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна. Сред основните задачи на военнослужещите са противодействието на минната заплаха и отработването на съвместни тактически действия. Целта е да се повиши оперативната съвместимост и координацията между военноморските сили на трите държави.
„За втори път България поема командването на групата. Тя има за цел да се бори с минната опасност, която се появи след конфликта в северната част на Черно море“, заяви заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински.
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По думите му действията на групата допринасят за сигурността в Черно море. „Мисля, че тя го прави по най-успешния начин, защото откакто групата е активирана, няма натъкнал се на мина кораб“, посочи Мусински.
Той подчерта, че присъствието на военнослужещите създава спокойствие сред представителите на морския бизнес и всички, които се препитават от морето.Редактор: Дарина Методиева
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