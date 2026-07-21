Дрейфащ безпилотен летателен апарат със счупено крило е бил открит на 21 морски мили източно от Ахтопол. Обектът е забелязан около 12:40 ч. днес след отплаването на корабите от състава на Противоминната военноморска група от пристанище Бургас.

Командирът на тактическата група е възложил на минен ловец „Акчай“ от Военноморските сили на Турция да обследва обекта. Водолазният екип на кораба го е идентифицирал като дрейфащ безпилотен летателен апарат със счупено крило.

При подводния оглед не са открити боеприпаси, прикрепени към корпуса на апарата. Тъй като не е изключена възможността боеприпаси да се намират вътре в корпуса, командирът на групата е взел решение районът да бъде обезопасен.

Снимка: Министерството на отбраната

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На минен ловец „Струма“ от Военноморските сили на България и на минен ловец „Думитреску“ от Военноморските сили на Румъния е поставена задача да патрулират в района и да отклоняват преминаващите кораби. Излъчено е и предупредително съобщение до корабите в зоната.

След получен доклад в бреговия щаб командирът на Противоминната военноморска група в Черно море капитан I ранг Петър Димитров е дал разрешение за унищожаването на обекта.

Операцията е извършена в 16:05 ч. от екип водолази от състава на кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“ с бордови номер 206. Успешното изпълнение на задачите в реална ситуация се дължи на подготовката на екипажите от състава на групата. След активацията си те са извършили бойното си сглобяване по време на българското военноморско учение „Бриз“.

Снимка: Министерството на отбраната

Корабите от състава на Противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия в морето. По време на плаванията непрекъснато се наблюдава за обекти, опасни за корабоплаването.

След активирането си на 10 юли групата за втори път от създаването си е под българско командване.

Редактор: Дарина Методиева