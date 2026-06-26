Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон на около 7 морски мили източно от Кранево.

Сигнал е подаден от Гранична полиция. Веднага е изпратен спасителен кораб на Военноморска база – Варна. На място е установено, че става въпрос за безпилотен летателен апарат.

Поради опасения за наличие на остатъчни взривни вещества е взето решение дронът да бъде унищожен на място. Действията са извършени по заповед на командира на Военноморските сили и с разрешението на началника на отбраната.

От ВМС съобщават, че операцията по обезвреждането е преминала при стриктно спазване на всички мерки за безопасност, без да бъде допуснат риск за личния състав и корабоплаването в района.

Снимка: ВМС

Редактор: Ина Григорова