Снимка: ВМС
Имало е опасения за наличие на остатъчни взривни вещества
Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон на около 7 морски мили източно от Кранево.
Сигнал е подаден от Гранична полиция. Веднага е изпратен спасителен кораб на Военноморска база – Варна. На място е установено, че става въпрос за безпилотен летателен апарат.
Поради опасения за наличие на остатъчни взривни вещества е взето решение дронът да бъде унищожен на място. Действията са извършени по заповед на командира на Военноморските сили и с разрешението на началника на отбраната.
От ВМС съобщават, че операцията по обезвреждането е преминала при стриктно спазване на всички мерки за безопасност, без да бъде допуснат риск за личния състав и корабоплаването в района.
Снимка: ВМСРедактор: Ина Григорова
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