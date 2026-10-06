Мраморна скулптура, закупена за 300 паунда (400 долара) от склад за строителни материали в британския Уилтшир, се оказа дело на известния италиански скулптор Пиетро Брачи, създал централната фигура на фонтана „Треви“ в Рим. Сега произведението може да бъде продадено на търг за до 100 000 паунда.

290-годишната мраморна скулптура на папа Климент XII от фамилията Корсини е била закупена от строител в склад в Уилтшир за едва 300 паунда. Заради състоянието ѝ собствениците на склада я взели за бетонна скулптура и я продали почти без пари. Купувачът обаче заподозрял, че произведението може да има значителна стойност, и се оказал прав - покупката му сега може да му донесе сериозна печалба, съобщи в. „Индипендънт“.

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С височина малко над 66 сантиметра произведението е създадено от италианския бароков скулптор Пиетро Брачи, най-известен с централната фигура на прочутия фонтан „Треви“ в Рим. Той създал скулптурата на папата като подготвителен модел за монументална бронзова статуя, която някога се е намирала в Голямата зала на Палацо Нуово на Капитолийския хълм в Рим.

Тъй като оригиналната бронзова статуя не е оцеляла, се смята, че мраморният модел е единственият запазен екземпляр. Собственикът, който желае да остане анонимен, е предложил произведението на търг в аукционна къща в Солсбъри. Скулптурата ще бъде продадена на 8 октомври.

Предварителната оценка на произведението е 10 000 паунда (13 000 долара), но цената може да достигне до 100 000 паунда заради значителния международен интерес към произведението.

Брачи е бил виден скулптор в Рим през XVIII век. По време на кариерата си той е създал множество произведения, сред които портрети и надгробни паметници на папите Бенедикт XIII и Бенедикт XIV.

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Бронзовата статуя на папа Климент XII е поръчана от Римския сенат през 1736 г. в чест на дарение от папата за Капитолийските музеи. Тя обаче не останала дълго в Палацо Нуово - била преместена и впоследствие претопена през 1798 г. по време на Първата френска република.

Преди откриването на мраморния модел единственото известно изображение на бронзовата скулптура е било гравюра на Стефано и Роко Поци.

Редактор: Ивета Костадинова