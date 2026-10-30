Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви нова защитена местност – „Находище на родопски силивряк – Грамадлева чешма”. Тя се намира край село Горнослав, община Асеновград, област Пловдив, и обхваща 18 декара. Мярката е приета по предложение на сдружение „Зелени Балкани”.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

Целта е да се опази естественото находище на родопския силивряк (Haberlea rhodopensis), известен и като Орфеево цвете. Растението е балкански ендемит и терциерен реликт, оцелял от древни геоложки епохи. Една от най-забележителните му черти е, че издържа на продължителна суша – може почти напълно да изсъхне, а след овлажняване отново възстановява жизнените си функции. Родопският силивряк е защитен вид.

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За да не се увреди или унищожи находището и неговата естествена среда, на територията на местността се въвеждат ограничения.

Забраняват се:

→ строителството, промяната на предназначението и на начина на трайно ползване на земята;

→ търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;

→ събирането, изкореняването и унищожаването на растения от вида;

→ движението и престоят на моторни превозни средства;

→ залесяването с неместни и нехарактерни за района видове;

→ паленето на огън и замърсяването с отпадъци;

→ сечите – с изключение на посочените в заповедта санитарни, принудителни и технически сечи за нелесовъдски дейности.

Обявяването на защитената местност е резултат от съвместната работа между МОСВ, отговорните институции и природозащитните организации и е още една стъпка към опазването на ценните растителни видове и техните местообитания.

Предстои заповедта да бъде обнародвана в „Държавен вестник”.

Редактор: Мария Барабашка