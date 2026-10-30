Сър Патрик Стюарт се отправи към звездите - там, където пътува неговия космически кораб "Ентърпрайз“. Легендарният британски актьор почина на 29 октомври, което разтърси феновете на фантастиката и любителите на Кралския шекспиров театър.

Истински британски джентълмен и носител на титлата офицер на Британската империя, той внасяше особена нежност и в същото време огромна сила в образите си.

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„Имаше нещо изключително в начина, по който сър Патрик Стюарт можеше да накара дори най-силните герои да се чувстват дълбоко човешки“, написаха от Академията за филмови изкуства и науки в публикация в социалните мрежи.

Въпреки че сър Патрик никога не е печелил „Оскар“, той е носител на "Грами", две отличия "Лорънс Оливие" и още много признания.

Почина актьорът сър Патрик Стюарт

Британската звезда наскоро заяви, че няма намерение някога да се „пенсионира“ от актьорството и че винаги е обичал да бъде предизвикван от нова работа. "Винаги и завинаги ще бъда актьор", сподели тогава той.

Сър Патрик Стюарт става посланик на благотворителната организация за домашно насилие Refuge през 2007 г., след като е бил свидетел на многократно насилие през детството си.

Хети Баркуърт-Нантон, която е председател на попечителите на Refuge, написа, че е била „привилегирована да наблюдава неговата безкрайна отдаденост и страст към каузата“. „Той ми каза, че е правил това в чест на майка си, че като е дал гласа си, е повишил така необходимата осведоменост за каузата и че е разрушил бариерите и табутата по темата", пише още тя.

Сър Патрик Стюарт открито говори за спомените си за насилието, което майка му е преживяла от ръцете на баща му Алфред, след като той се е завърнал у дома след военна служба по време на Втората световна война.

Един от големите приятели на Стюарт и партньор на екрана, с когото заедно завладяха сърцата на безбройните фенове на "Марвел", сър Иън Маккелън, написа трогателен трибют в памет на звездата. 87-годишният Маккелън е един от най-големите актьори в съвременното кино, който на тази достолепна възраст, продължава да играе в Кралския шекспиров театър.

В публикация в Instagram той пише за „първия си силен спомен“ за Стюарт - моментът, в който му е казал, че обмисля да участва в сериала „Стар Трек“. Маккелън го посъветвал да не го прави, като го е предупредил да „мисли за сценичната си кариера“.

„Е, той пое риска и слава Богу за всички нас, че го направи", пише още в публикацията. По-късно Маккелън участва заедно със Стюарт в поредицата „Х-Мен“. Стюарт играеше Професор Х, а Маккелън изигра Магнито във филмите за Х-Мен, но двамата се познават още отпреди телевизионния пробив на Стюарт в „Стар Трек“.

Двете звезди се появиха заедно и в театралната постановка „В очакване на Годо“ през 2009 г.

Сър Иън сподели, че сър Патрик „никога не се е отказвал от произхода си: и най-голямото постижение на най-уважавания и обичан актьор от своето поколение от двете страни на Атлантика е назначаването му за ректор на университета Хъдърсфийлд в Йоркшир“. „Той не криеше сърцето си, а това го правеше човека, на когото може да се разчита, на когото да се възхищаваш и, в моя случай, да обичаш", написа още звездата.

Двамата често изразяваха привързаността си един към друг по време на интервюта и на червения килим. Маккелън също така водеше сватбената церемония на Стюарт през 2013 г.

Силен трибют написа и актьорът, който е партньор на сър Патрик в поредицата за "Х-men", Хю Джакман. В профила си в Instagram той сподели: "Днес загубихме един от великите хора на сцената и екрана. И, според мен, един невероятен приятел и човек. Научих толкова много от него. Ще ми липсваш, Патрик Стюарт, през всичките ми дни".

А Дафне Кейн, който участва заедно със Стрюарт и Джакман в "Лоугън" написа: "Той беше толкова мил, искрен, забавен, уникален, грижовен и очарователен човек. Спомням си безкрайните му шеги, грижовната му същност и цветните му очила за четене. Всеки ден, прекаран в работа до него, беше чест и привилегия, която не мога да повярвам, че съм имала. Той беше истински майстор в занаята си и в живота. Един от най-великите на нашето време, на сцената и на екрана. Винаги съм го уважавала и винаги ще го правя. Като актьор и като човек. Той имаше прекрасен начин да превърни всеки урок в чудо, забавление и вълнение. Винаги ще помня топлината му и уважението, което показваше към всички около него".

"Почивай в мир, гиганте, легендо сред мъжете. Красивата работа, човечността и добротата, които оставяте след себе си, ще живеят вечно", сподели в емоционалния си пост младата актриса.

В публикация в социалните мрежи, комикът Рики Джървейс, който гостува в телевизионния сериал „Екстрати“, описа Стюарт като „легенда“. Той сподели видео, в което двамата се смеят по време на поредица от гафове, направени при заснемането на сериала. „Какъв актьор!“, написа Джървейс. „Все още не мога да повярвам, че се съгласи да направи тази сцена. И дори не се интересуваше, когато развалях всеки дубъл“, добавя той.

RIP Patrick Stewart. What an actor. I still can’t believe he agreed to do this scene. And he didn’t even mind when I ruined every take. Legend. https://t.co/QazyDScCOU — Ricky Gervais (@rickygervais) October 29, 2026

Американският актьор и аниматор Сет Макфарлън сподели, че е израснал като фен на сър Патрик Стюарт и по-късно е бил „надарен с привилегията да стане негов колега и приятел“, докато са работили заедно по „Американски татко!“, „Семейният тип“ и „Тед“.

Той описа сър Патрик като „онзи рядък актьор, който може да вземе всеки диалог и да го издигне нагоре, карайки един добър писател да звучи страхотно, а един велик сценарист да звучи майсторски“. „Той беше и изключително скромен“, добави Макфарлън в изявлението си, публикувано в Instagram.

„Чувствам се толкова благодарна, че го познавах през последните 25 години и че бях в неговата орбита“, сподели актрисата Ребека Ромейн в почит към сър Патрик, която публикува в Instagram.

Ромейн, която играе Мистик в „Х-Мен“, работи заедно със Стюарт по няколко от филмите от поредицата на Marvel. „Той беше абсолютно възхитителен, забавен, палав, с невероятно чувство за хумор“, каза още Ромейн.

След новината за смъртта на актьора фенове започнаха да полагат цветя на неговата звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Последната роля на сър Патрик Стюарт е отново еблематичният професор Х - Чарлз Ксавие в "Avengers: Doomsday", който излиза на голям екран на 18 декември.

За да почетат сър Патрик Стюарт от "Марвел" написаха: "Ние в Marvel Studios сме дълбоко натъжени от кончината на сър Патрик Стюарт. Той вдъхна живот на професор Чарлз Ксавие с изключителна грация, интелигентност и човечност, определяйки образа за поколения фенове, от „Х-Мен“ до „Логан“ и „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“. Той беше уникален талант, щедър сътрудник и истински джентълмен. Сърцата ни са със съпругата му Съни, децата му, приятелите му и безбройните фенове по целия свят, чиито животи той докосна с изкуството си".

Сър Патрик Стюарт беше голям фен на английския футбол. През 2024 г. той изпрати видео съобщение, в което пожела успех на отбор на Англия преди финала им на Евро 2024 срещу Испания. Футболният отбор на Патрик, "Хъдърсфийлд Таун", заяви, че е „дълбоко натъжен“ от кончината му и го определи като „негов поддръжник през целия му живот“.

All at Huddersfield Town are deeply saddened to learn of the passing of lifelong supporter Sir Patrick Stewart. Our thoughts are with his family and loved ones at this sad time. A titan of his craft and a legend and hero to millions worldwide, his legacy will live on. Fiercely proud of his Yorkshire roots, Sir Patrick was a Terrier in every sense, and we’re proud to have counted him as one of our own. Once a Terrier, always a Terrier 💙 #htafc — Huddersfield Town (@htafc) October 29, 2026

„Титан в занаята си, легенда и герой за милиони по целия свят, неговото наследство ще живее. Изключително горд с йоркширските си корени, сър Патрик беше териер във всеки смисъл и ние се гордеем, че го смятахме за един от нашите", споделиха още от клуба.

Официалният акаунт в социалните мрежи на „Стар Трек“ благодари на Патрик Стюарт, който играеше капитан Жан-Люк Пикар. „Глас. Присъствие. Капитан, несравним с никой друг“, се казва в публикацията.

„Сър Патрик Стюарт даде на поколения фенове икона, която ни вдъхнови да гледаме към звездите. Днес ние празнуваме един изключителен живот и трайно наследство", пише още в поста.

Стюарт играе Пикард в над 170 епизода от научнофантастичния телевизионен сериал между 1987 и 1994 г., както и в четири пълнометражни филма, преди да се завърне в „Стар Трек: Пикард“ от 2020 до 2023 г.

Уил Уитън, който участва заедно със Стюарт в „Стар Трек: Следващото поколение“, сподели че покойният актьор е внесъл „прекрасен тон“ в актьорския състав. Актьорът, който играе Уесли Кръшър, каза още: „Патрик, както и останалата част от актьорския състав на „Стар Трек: Следващото поколение“, се отнасяше с мен с безусловна любов, подкрепа и доброта, дори повече отколкото родителите ми". Описвайки загубата като „много дълбока“, Уитън допълни: „Той винаги ме караше да се чувствам толкова специален, когато бяхме заедно по време на сцените. Той ме правеше по-добър актьор само с това, че беше там. Беше толкова мил, толкова щедър и внимателен".

„Колос както на сцената, така и на екрана“, написаха от Кралската шекспирова компания.

Патрик Стюарт имаше дълга и изключително успешна кариера. Именно в училище се развива любовта му към драмата, когато един от учителите му го запознава с Шекспир и го насърчава да се изявява. Първото му публично изпълнение е в местна църковна продукция на „Пепеляшка“. Много години по-късно, той казва, че рано е осъзнал, че на сцената може да „избяга“.

"Дълбоко натъжени сме да чуем за кончината на почетния асоцииран артист на Кралската шекспирова компания (RSC) сър Патрик Стюарт; колос както на сцената, така и на екрана и един от най-добрите класически шекспирови актьори от своето поколение. След като се присъединява към трупата през 1966 г. и е основен член на RSC до 1982 г., сър Патрик се появява в над четиридесет продукции на RSC, като поема ранни поддържащи роли като член на постоянния ансамбъл на сър Питър Хол, преди да се дипломира до големи класически главни роли, с изключителни роли, включително Шайлок, Просперо, Макбет, Антоний, Клавдий и Хенри IV", пише в публикацията на Кралската шекспирова компания. От там определят Стюарт като "един от най-разпознаваемите шекспирови изпълнители в света". "Неговият принос към нашата компания и към нашата индустрия е безмерно голям. Мислите ни са със семейството му в този момент и с всички, които са докоснати от неговото величие", завършва публикацията.

Извън сцената и работата си на екрана, Патрик Стюарт беше голям любител на животните и отглеждаше питбули. Кралското дружество за борба с жестокостта към животните (RSPCA) също отдадоха почит на големия актьор. „Икони като капитан Пикар и Професор Х определиха екранното му наследство, но сър Патрик беше и истински гигант в хуманното отношение към животните. Ние се гордеем, че участвахме заедно с него в кампанията, за да направим този свят по-добър“, казва Томас Шулц-Ягоу, който е изпълнителен директор по застъпничество и превенция в RSPCA. „Сър Патрик използваше емблематичния си глас, за да се застъпва за всяко куче - независимо от породата му. Неговата доброта, състрадание и застъпничество ще ни липсват много", пише още той.

Сър Патрик Стюарт оставя след себе си много повече от незабравими роли и емблематични образи. Той е от онези артисти, които не просто променят киното и театъра, а променят начина, по който хората гледат на света. С таланта, достойнството и човечността си той вдъхнови поколения, докосна милиони сърца и доказва, че истинското величие не се измерва с наградите, а с влиянието, което оставяш в живота на другите. Ролите му ще продължат да живеят на екрана, а наследството му ще живее и в хората, които е вдъхновил. Защото легендите никога не си отиват – те остават завинаги като част от нас.