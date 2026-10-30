Днес е последният ден от предизборната кампания преди втория тур на президентските избори. Тя приключва тази нощ и точно в 00.00 ч. започва денят за размисъл. Вече тече и доставката на изборните книжа и материали за балотажа.

От тази вечер в полунощ се забранява агитацията. В неделя, 1 ноември, между 7:00 ч. и 20:00 ч. всички пълнолетни български граждани ще имат правото да упражнят вота си. След края на гласуването секционните избирателни комисии трябва да предадат книжата си до 00.00 ч. Първите резултати излизат до 48 часа след вота от Централната избирателна комисия. А до три дни след изборния, което се пада на 4 ноември, трябва да са готови и окончателните резултати.

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На балотажа гласуването отново ще бъде машинно, но във всяка секция ще има и хартиени бюлетини. Те ще могат да бъдат използвани в случай на технически проблем с машините.

Доставянето на материалите за вота вече е в ход. Те пристигат при засилени мерки за сигурност и под полицейска охрана. Следва раздаването им на секционните избирателни комисии и на общините.