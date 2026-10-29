Около 98 000 души бяха призовани да се евакуират заради проливните дъждове и силните ветрове

Най-малко трима души загинаха, след като циклонът „Арнаб“ достигна югоизточното крайбрежие на Индия. Стихията предизвиквика ураганни ветрове и проливни дъждове, съобщиха местните власти, цитирани от Al Jazeera.

Циклонът достигна щата Андхра Прадеш в сряда сутринта като „много силен циклон“, със скорост на ветровете между 125 и 135 км/ч и пориви до 150 км/ч, съобщи Индийската метеорологична служба.

Циклонът „Арнаб“ заплашва Индия и Хималаите, стотици хиляди се евакуират (ВИДЕО)

Проливните валежи обхванаха щатите Андхра Прадеш и Одиша. На места количеството на падналия дъжд достигна 30 сантиметра.

През следобедните часове бурята отслабна до степен на „дълбока депресия“ - метеорологичен термин за отслабнала тропическа система.

Властите призоваха около 50 000 души в Андхра Прадеш да се преместят на по-безопасни места. Още 48 000 жители на съседния щат Одиша също бяха призовани да се евакуират заради опасните метеорологични условия.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Al Jazeera

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