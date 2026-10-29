Снимка: БТА/АП; Видео: "Ройтерс"
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Около 98 000 души бяха призовани да се евакуират заради проливните дъждове и силните ветрове
Най-малко трима души загинаха, след като циклонът „Арнаб“ достигна югоизточното крайбрежие на Индия. Стихията предизвиквика ураганни ветрове и проливни дъждове, съобщиха местните власти, цитирани от Al Jazeera.
Циклонът достигна щата Андхра Прадеш в сряда сутринта като „много силен циклон“, със скорост на ветровете между 125 и 135 км/ч и пориви до 150 км/ч, съобщи Индийската метеорологична служба.
Циклонът „Арнаб“ заплашва Индия и Хималаите, стотици хиляди се евакуират (ВИДЕО)
Проливните валежи обхванаха щатите Андхра Прадеш и Одиша. На места количеството на падналия дъжд достигна 30 сантиметра.
Arnab, the first named storm of the 2026 North Indian Ocean cyclone season, made landfall in India early on Oct. 28, 2026, causing extensive damage. The NOAA-20 satellite captured this image of the storm prior to landfall on Oct. 27 at 1:42 a.m. local time. https://t.co/4wzah0brkZ— NASA Earth (@NASAEarth) October 29, 2026
През следобедните часове бурята отслабна до степен на „дълбока депресия“ - метеорологичен термин за отслабнала тропическа система.
Severe flooding has submerged parts of Ganjam, Odisha, India, following Cyclone Arnab. Streets have turned into rivers, homes are submerged up to the second floor, and affected areas have been cut off. More than 43,000 people have reportedly been evacuated to relief camps as floodwaters continue to rise.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2026
Властите призоваха около 50 000 души в Андхра Прадеш да се преместят на по-безопасни места. Още 48 000 жители на съседния щат Одиша също бяха призовани да се евакуират заради опасните метеорологични условия.Редактор: Георги Иванов
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