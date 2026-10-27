Хиляди хора бяха евакуирани от източното крайбрежие на Индия, а част от железопътните превози бяха отменени заради мощния циклон "Арнаб". Очаква се той да достигне сушата утре, да донесе силни ветрове и проливни дъждове.

Властите в Непал предупредиха туристите да избягват високопланинските райони заради опасения, че циклонът може да предизвика снежни бури и лавини в Хималаите от четвъртък вечерта до събота. Предупреждението е отправено в момент, когато Непал започва да се възстановява от опустошителните внезапни наводнения през август, при които загинаха около 1500 души.

#Cyclonic storm “#Arnab” [Pronunciation :#Ornab]” https://t.co/B7TAgFj3Ik — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2026

До снощи близо 50 000 души бяха преместени в убежища от застрашените райони, като общият брой на евакуираните трябва достигне около 400 000.

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В щата Одиша засега не са предприети евакуации, съобщи представителят на местните власти Раджеш Прабхакар Патил. Училищата и университетите в пет окръга на щата са затворени днес и утре.

Телевизионни кадри показаха бурни вълни, разбиващи се на безлюдни плажове, и затворени магазини по улиците в засегнатите райони. Най-малко 12 влака са отменени в източната част на страната, а железопътните превози по 53 маршрута по южното крайбрежие са преустановени днес и утре.

Бенгалският залив е един от районите в света с най-висока активност на тропически циклони, което прави източното крайбрежие на Индия особено уязвимо за природни бедствия, свързани с морето.

Редактор: Дарина Методиева