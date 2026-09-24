Две мощни бури се вихрят в северната част на Тихия океан. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът „Поло” прерасна в силен ураган. Той е определен като „изключително опасен“. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро днес и утре с проливни дъждове в крайбрежните райони.

Щатът Гереро е изложен на особено висок риск от наводнения и свлачища, посочиха от Националния център по ураганите. Според метеоролозите и мексиканския президент Клаудия Шейнбаум не се очаква „Поло” да достигне сушата.

Застрашеният от урагана район е предимно селски и планински, с разпръснати малки туристически градчета и пристанища. Местните жители често се оплакват, че властите ги оставят сами да се справят с природните бедствия.

Правителството на Мексико разпореди евакуация на някои места и обособи временни убежища за потърпевшите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужещи и служители на Червения кръст.

Ураган от пета степен приближава бреговете на Мексико

По-навътре в Тихия океан тропическата буря „Ноло” се очаква да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай до петък вечерта. От канцеларията на губернатора Джош Грийн съобщиха, че държавните училища и административните служби на щатско и окръжно ниво ще бъдат затворени в четвъртък и петък заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения.

Жителите на всички хавайски острови бяха призовани да се подготвят за евентуална промяна на траекторията на бурята.

Във видеообръщение в социалните мрежи кметът на окръг Хавай Кимо Аламеда призова хората да подготвят комплект за спешни случаи с храна, вода и лекарства, да подрежат растителността и да почистят отводнителните канали.

Губернаторът обяви извънредно положение във вторник. Мобилизирани бяха над 230 членове на Националната гвардия.

Редактор: Цвета Лазаркова