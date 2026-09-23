Ураган от най-високата, пета степен, приближава бреговете на Мексико. Властите го класифицираха като „крайно опасен“ и предупредиха за опасност от наводнения и кални свлачища.

Поло, който ще удари тихоокеанското крайбрежие с обилни дъждове и вятър със скорост до 270 километра в час, се очаква да се движи бавно през следващите няколко дни.

“Мощният ураган „Поло” приближава Мексико с ветрове до 240 км/ч (ВИДЕО)

Синоптиците смятат, че след това той ще промени траекторията си и ще се отдалечи от брега.

Редактор: Георги Иванов