Снимка: БТА/АП
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„Поло“ носи обилни дъждове и ветрове със скорост до 270 км/ч
Ураган от най-високата, пета степен, приближава бреговете на Мексико. Властите го класифицираха като „крайно опасен“ и предупредиха за опасност от наводнения и кални свлачища.
Поло, който ще удари тихоокеанското крайбрежие с обилни дъждове и вятър със скорост до 270 километра в час, се очаква да се движи бавно през следващите няколко дни.
“Мощният ураган „Поло” приближава Мексико с ветрове до 240 км/ч (ВИДЕО)
Синоптиците смятат, че след това той ще промени траекторията си и ще се отдалечи от брега.Редактор: Георги Иванов
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