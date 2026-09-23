Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът е бил убит, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

Масирана атака с дронове в Одеса: Поразени са два граждански кораба

Щети са нанесени на пристанищната и гражданска инфраструктура в Одеска област.

"На ударения кораб е избухнал пожар. Загиналият капитан на кораба е гражданин на Украйна. Останалата част от екипажа е била евакуирана. Пожарът вече е потушен", каза Кипер.

По негова информация два пъти поред са били атакувани складове за съхранение на лекарства, стоки за бита и храни в Одески район, съобщава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Руски дронове удариха товарен кораб под чужд флаг в района на Одеса

Българите в областта наброяват над 150 000 души и са третата по численост група според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Редактор: Станимира Шикова