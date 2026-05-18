Два граждански кораба, плаващи под флага на Гвинея-Бисау и Маршаловите острови, бяха поразени при масирана атака с дронове тази нощ в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

По време на ударите корабите са се намирали в зоната за изчакване и са се движели по украинския коридор към пристанищата на Голяма Одеса, уточни Кипер.

„В резултат на ударите на двата кораба са избухнали пожари, които са били локализирани от екипажите. За щастие, няма пострадали сред членовете на екипажите. Корабите са в движение и продължават плаването си към пристанищата”, се казва в съобщението на областния управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000 – 60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, предаде кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

