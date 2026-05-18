Страната ни е залята от еуфория. Огромна преднина пред втория, съвпадение между гласовете на журито и зрителския вот на песенния конкурс "Евровизия". Темата коментираха журналистът Драго Драганов, вокалният педагог Ясен Зердев, музикантът Диан Славов - DJ DIAN SOLO и певецът Васил Петров в предаването "Здравей, България" по NOVA.

"DARA спаси конкурсът "Евровизия” от самия него. Успя да върне музиката като приоритет пред геополитиката. Тя омагьоса конкурса и спечели сърцата на хората още преди изпълненията на полуфинала и финала. Тя беше кралицата на "Евровизия”, каза DJ DIAN SOLO.

"Тя е воин и много малко артисти от нейното поколение осъзнават какво е това. Режимът на DARA не е толкова интензивен само заради Евровизия, той е такъв и в нормалното ѝ ежедневие", каза журналистът Драго Драганов.

"Тя е страшно амбициозна в добрия смисъл на думите. Амбициите ѝ са основателни. "Евровизия" е първото стъпало, след това ще видим какво предстои за нея", каза певецът Васил Петров.

Гостите коментираха и темата за критиките, които понесе DARA при избирането ѝ за наш представител на конкурса. "Първият път, когато тя се сблъска с хейта, беше през 2015 г. в X FACTOR. Такъв тип конкурси и формати съпътстват генериране на омраза. Тя започна да израства с това и един артист трябва да го приеме. Любовта и омразата са свързани помежду си”, каза Ясен Зердев.

Темата на домакинството на "Евровизия" 2027 също стана тема на разговор.

"Подготовката за нашето домакинство трябва да започне още днес. "Евровизия” не е само зала с хиляди души. Тази зала се пълни общо 9 пъти – освен първи и втори полуфинал, както и големи финал, има две репетиции, за които се продават билети. Ще имаме 100 000 души само в залата”, заяви журналистът Драго Драганов.

„Държавните институции трябва да знаят, че трябва да отделят средства на страната-домакин. Правилата, на които трябва да отговаря мястото на провеждане, са много”, допълни още той.

Редактор: Никола Тунев