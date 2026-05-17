Еуфорията в родния град на DARA - Варна - прелива отвъд всякакви граници - улиците пулсират, хората излизат спонтанно, за да празнуват, а всяка новина за триумфа ѝ се посреща с аплодисменти и сълзи от гордост.

Градът не просто очаква своята звезда - той живее с нея, диша в ритъма на успеха ѝ и превръща победата ѝ в личен празник, който обединява поколения и доказва, че когато една мечта тръгне оттук, може да стигне до върха на света.

Нейният роден град се превърна в сцена на спонтанни празненства, усмивки и аплодисменти. Още от ранните часове десетки хора се събират около входа на Морската градина, където атмосферата напомня повече на концерт, отколкото на обикновен ден.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Мястото бързо се е превърнало в спонтанен празник, към който са се присъединили и случайни минувачи.

За жителите на Варна успехът на DARA има особено значение, тъй като именно от града започва нейният път към голямата сцена – от училището по изкуства до телевизионния формат „X Factor“ и международните ѝ изяви. Много от присъстващите си припомнят и емблематичната визитка, заснета именно на това място, в която певицата заявява мечтата си да покори голямата сцена.

Сред множеството се включват и млади фенове, които споделят, че са гледали финала с огромно вълнение. „Стискахме палци, всичко ни трепереше, беше страхотно - браво, DARA!“, казва едно от момичетата. Други определят певицата като свое вдъхновение и пример за това как талантът и трудът водят до успех на световно ниво.

Особено внимание привлече и малкият фен Никола, на 8 години, който също мечтае да върви по стъпките на своята идолка. „Пожелавам ѝ да пее все така със сърце. Тя показа, че мечтите се сбъдват“, каза той пред камерата.

Варна продължава да празнува, а Морската градина се е превърнала в символичен център на гордостта и емоцията от успеха на своята най-ярка музикална звезда.