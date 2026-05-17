Исторически успех за Дара – цялата страна се вълнува от нейната победа. Една от изпълнителките, които повярваха в успеха ѝ още от самото начало и я избраха по време на кастингите, беше Тони Димитрова.

"Понеже аз съм от тези, които слушат всичко и четат всичко, някак си през годините за този конкурс винаги се е говорело, че е по-скоро геополитика, отколкото конкурс за песни. И затова беше много голяма изненада и огромна радост, защото наистина имаше съмнение. Ние сякаш си мислим, че на нас такова нещо не може да ни се случи. А ето - щастието е огромно. Опроверга се всичко онова, което си говорихме през годините – че при нас няма да стане. Ето, че може", сподели певицата.

"Дара е много талантлива. Има много страст в нейното изпълнение. Песента се хареса. Всичко е комплексно – представянето ѝ беше брилянтно. И двете вечери беше страхотна. Това е гордост", сподели още тя.

"Вече ни има на музикалната карта благодарение на Дара", каза още Тони Димитрова.

Голямата българска певица отправи и послание към Дара: "Пожелавам ѝ искрено големите сцени, да бъде силна, да обича това, което прави, и никога да не губи тази усмивка и вярата в себе си".

