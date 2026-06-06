Жълт код за значителни валежи с гръмотевици е обявен за няколко области в България - Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Смолян и Кърджали.

В неделя ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.

Бури и градушки в събота

Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

Преди обяд главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°.

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Редактор: Цветина Петкова