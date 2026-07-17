Коментар по темата с Киевската декларация дойде и от ГЕРБ и "Демократична България". Двете парламентарни групи отправиха остра критика към управляващите и подчертаха, че подобен случай не представя страната ни в добра светлина в международните отношения.

Коментарът на ГЕРБ

"Киевската декларация е заключителен документ и няма физически, ръчно положени подписи под такъв документ. За подписан се счита тогава, когато някоя държава не е изрично заявила, че не иска да участва, като Сърбия например". Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ – СДС пред журналисти в Народното събрание.

Външният министър: България не е поемала ангажимент за участие в „Коалицията на желаещите“

"Ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор на декларацията. Тя е много добре написана, разбираема и е ясно, че тези, които са изброени, поемат съответните послания и ги изразяват", добави той. По думите му, това е или огромен политически гаф или е ясен и преднамерен ход, който обслужа стратегията „у нас едно, навън друго“.

Георгиев заяви, че Коалицията на желаещите предния ден е наречена ненужна и България не се съпричастява с нейните политики и цели, а на следващия ден ние казваме, че припознаваме коалицията като основен инструмент.

„Този ​​разнобой, този хаос, който се създава между премиера и външния министър, създава впечатлението, че българската държава не знае какво прави във външните си отношения с останалите държави. Това генерира недоверие и скептицизъм. Накрая се оказва, че името на външен външен министър фигурира в диспозитива на декларацията. Тоест реално е подписана, без да се налага да се подпише физически. Подобен тип документи не се подписват физически на място. Това е размяна на ноти, на намерения”, заяви Митов.

„Сръбската страна е заявена предварително, че няма намерение да бъдат включени в тази декларация и не е включена, въпреки че президентът Вучич беше там”, допълни той.

„Защо името на нашия външен министър е включено в диспозитива като част от тази декларация, трябва отговори дипломатическата служба и външния министър. Аз не знам как е възможно президентът Радев да излезе и да каже, че не е подписала декларацията. Щом нейното име е там, значи е подписвала. А как се е случило това, вече трябва да стане ясно от техните собствени действия по изясняване на случая”, допълни още Митов.

Той беше категоричен, че това не е добър сигнал нито към партньорите, нито към съюзниците, нито към Украйна.

„Фактът е, че те очевидно не знаят какво правят и изобщо имат ли концепция за това каква позиция поддържа България по определение геополитически теми, особено по войната в Украйна. Това е безкрайно важен въпрос”, заяви още той. "Опитът да се неглижира този гаф или преднамерено действие не е полезен нито за правителството, нито за външното министерство или за дипломацията ни", коментира още Митов.

Реакцията на "Демократична България"

„Демократична България“ поиска президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти. Това обяви на брифинг в Народното събрание депутатът от ДБ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев, във връзка с последните международни позиции и действия на правителството в т.ч. и Киевската декларация.

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„Факт е вече, че България е изкарана от „Коалицията на желаещите”. Влезе в „коалицията на желаещите”. И тя е изкарана от българското правителство заради неговата нехомогенна позиция. От едната страна премиерът Радев е с категорична позиция, че България няма да бъде вътре. След това външният министър отива в Киев и се съгласява с подобна декларация”, посочи депутатът.

„Виждаме, че много хора очакват да видят мастило и да подпишат върху подобна декларация. В международния протокол такава практика няма. Винаги на подобни срещи, когато страните имат единодушие помежду си, има информирано съгласие. Ако някоя от страните не е съгласна с декларацията, това се заявява изрично. Такъв е случаят със сръбския президент Вучич, който не се присъединява и не е в списъка на страните”, обясни още той.

Мирчев обобщи, че България се е присъединила и е „била на една страница с Украйна и с всички други страни”. Депутатът каза, че това от една страна е добре, защото България е правилната страна. От друга обаче е лошо, защото, излъчва различни послания към международните партньори. „Когато очакват на Източния фланг на НАТО сигурност и предвидимост, те получаваш точно обратното”, подчерта Мирчев.

Редактор: Цветина Петрова